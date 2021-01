El tremendo descargo de Stefi Roitman tras ser acusada de maltrato animal

Stefi Roitman, la reconocida actriz y conductora argentina, vivió en el día de ayer fuertes críticas en las redes sociales, que la acusaban de maltrato animal. Todo comenzó cuando la joven publicó imágenes junto a la influencer Lele Pons, donde aparecían en una pileta. En ella nadaba un pequeño cocodrilo que tenía su boca sellada por una cita aisladora de color negro.

Estas postales encendieron la ira de algunos de los fans de la actriz y no tardaron en dar su opinión. Ante este revuelo, Roitman publicó un tremendo descargo en sus historias de Instagram. “La repercusión que tuvo en las redes la historia con las imágenes de Mylo. Un lagarto de 4 años en una piscina, con su familia de adopción, donde yo estuve compartiendo un rato del día, merece algunas aclaraciones. Los comentarios negativos que he recibido me llevan a la necesidad de reflexionar y siempre estoy dispuesta a hacerlo”, posteó.

Y agregó: “Es entendible que la imagen pueda ser cuestionada, criticada, analizada y hasta defenestrada. Porque todas las imágenes que se suben a las redes se encuentran sujetas a esa posibilidad. Pero para hacerlo lo ideal es contar con toda la información”. Tras decir estas palabras, la modelo argentina, hizo referencia a los propietarios del animal. “En este sentido, los responsables de tener el cocodrilo deciden la forma en que interactúa con ellos y con otras personas. Siempre lo hacen con dos objetivos en claro: la seguridad de las personas y el bienestar del animal”, expresó.

Las disculpas públicas de Stefi Roitman

“Cualquiera podrá cuestionarlo, y estar en desacuerdo, pero es ese, ni más ni menos, el hecho en cuestión. No es mi mascota, ni tengo poder de decisión alguno sobre los cuidados que se le brindan, pero sé que son los correctos y necesarios. Caso contrario, jamás se me habría ocurrido participar en ese momento”, concluyó la prometida de Ricky Montaner. Además de aclarar la situación, Stefi Roitman enfatizó su profundo rechazo ante cualquier práctica cruel contra los animales.

“El maltrato animal está fuera de toda discusión. No adhiero a ningún tipo de conducta que lo instigue, que lo avale o que lo promueva, jamás se me ocurriría hacerlo y nunca en mis redes han visto algo siquiera cercano que permita vincularme a una situación de maltrato. No creo ni siquiera necesario aclararlo, pero sí es preciso resaltar esta idea. Luego ustedes podrán o no modificar su forma de pensar, pero para poder ejercer esa libertad de expresión es preciso contar con toda la información”, prosiguió la joven de 26 años.

La presentadora terminó su discurso pidiendo perdón por el malentendido: “Mis más sinceras disculpas por haber pensado que la imagen que subí sería leída correctamente sin el debido contexto. Y para quienes me conocen, la concreta tranquilidad de que sigo siendo la misma persona que se horroriza con solo pensar que un ser vivo no es cuidado debidamente”.