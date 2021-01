¿Enamorada? Gladys “La Bomba Tucumana” contó que tiene sueños con Marcelo Tinelli

Gladys “La Bomba Tucumana” lleva en boca de todos desde hace semanas, tras dar positivo de Covid-19 y quedar afuera del “Cantando 2020”. Una vez ya recuperada y pasada la final del certamen, “La Bomba” se sinceró en un diálogo con Jey Mammón sobre su relación con Marcelo Tinelli. Esta entrevista sorprendió a todos, ya que, en ella reveló que tiene sueños con el conductor y hasta llegó a decir que está enamorada.

El humorista presentó la situación de la siguiente manera: “Gladys tiene un vínculo bastante extraño con Marcelo. No están juntos de casualidad”, comenzó Jey. A lo que, de manera inmediata, la cantante argentina contestó: “Estoy enamorada de él”. Y agregó entre risas: “De pedo que no estoy con él, porque justo cuando él me llamó yo estaba ocupada”. Tras estas declaraciones, Mammón le recordó a Gladys una confesión que en su momento le hizo a Juana Viale: “Vos tenías sueños con él… ¿Cuál fue el más zarpado?”.

“Lo máximo fue sentados en un tronco, un palo o no sé a dónde en el bosque, en un lugar bien bonito, y charlando así cara a cara, los dos montados, mirándonos y nos dimos un par de besos. Andábamos por la pradera de la mano…” expresó la mamá de Tyago. Y añadió: “Siempre tuve como un ratón con él. Es muy lindo”.

“Tinelli es mi punto débil, él es un bombón mal… Hay algo como raro, que pasa cuando estoy con él. Tenemos una afinidad cuando estamos los dos al aire, tenemos feeling y nos re contra entendemos como para sostener una previa de una hora. Mi amor, Marcelo, te amo”, reveló la artista en su momento en “Almorzando con Mirtha”. ¿Qué pensará Guillermina Valdés de esto?

Cabe recordar que hace menos de una semana, Gladys “La Bomba Tucumana” estuvo en todas las portadas, tras filtrarse un audio suyo en el que le pedía a sus fans que hicieran campaña para que ella estuviera en la segunda edición del certamen de cocina. En dicho audio se escuchaba claramente: “Hola, ¿cómo están, amores? Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a ‘MasterChef‘. Arroben ‘MasterChef‘, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho”.