Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este martes?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo será un día de suerte, las cosas se alinearán para que todo salga a tu favor. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te aconseja que tengas cuidado que puede haber tensiones y tu estado de ánimo no será favorable a todo esto, ten precaución con tus reacciones. En el amor los taurinos continuarán pensando en personas del pasado. Para los que son de Aries se verán cargados de una energía picara que podrán desplegar en estos días de vacaciones.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis procura evitar malentendidos a partir de suposiciones, ante cualquier duda pregunta. Cáncer, has tomado decisiones fuertes en los últimos días y tras esto debes mantener el ánimo alto, todo pronto mejorará. En el trabajo las cosas están un poco desordenadas, ve más despacio y procura ordenar tus objetivos. En cuanto a géminis en este sentido hoy habrá una buena racha, no dejes de esforzarte para mantenerla.

Leo y Virgo

Leo en el amor no tengas miedo de decir lo que sientes y de dejar por fuera de tu vida a toda persona que no te aporte nada positivo. En el trabajo habrá mucho movimiento y quizás no paren ni un segundo, en unos días las cosas irán más despacio. Virgo es hora de esforzarte más, tus superiores tienen los ojos en cada paso que das. En el amor, el horóscopo te asegura que también deberás esforzarte, nada va a mantenerse solo ni te caerá del cielo.

Libra y Escorpio

Libra tus emociones estarán al máximo toda esta semana, no te apures en tomar decisiones trascendentales. En el trabajo son días para ir más despacio y chequear los detalles. Escorpio estarás eléctrico y lleno de ideas, pero deberás saber evocar todo eso en cosas que te ayuden a superarte. En lo amoroso reacciona ante lo que tienes enfrente, estás valorando poco todo lo que te están dando y no se aceptarán arrepentimientos mañana.

Sagitario y Capricornio

Sagitario esta semana en el amor deberás enfocarte más en ti mismo, cuídate de relaciones que aportan poco a tu bienestar personal. En lo laboral deberás apostar por lo que quieres, pero primero concéntrate en decidir que es eso que tanto anhelas. Capricornio en el trabajo estarás un poco distraído hoy, cada tanto está bien no sumergirse completamente en todo lo que nos rodea. En el amor te sentirás muy acompañado por tu entorno estos días, asegúrate tener a quienes quieres cerca, ya que esto será vital.

Piscis y Acuario

Acuario en el amor tendrá una buena jornada, todo parecerá estar un modo ideal, pero ten cuidado que una tormenta se está acercando. Por otra parte el horóscopo para Piscis deja de darle tantas vueltas y ve por esa persona que te quita el sueño. En el trabajo deberás fijar tu norte de inmediato, eres uno de los tantos signos que en estos días se encuentra un tanto perdido. Acuario, serán días más calmos de trabajo, pero busca adelantar tareas porque se vienen semanas complejas.