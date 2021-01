¿Qué piensa Belu Lucius de la final de “MasterChef Celebrity”?

Ayer tuvo lugar la gran final de “MasterChef Celebrity”, la cual tuvo millones de espectadores pendientes de la decisión final. Las participantes que se disputaban el titulo de ganadora eran Claudia Villafañe y Analía Franchín. La ex de Maradona se coronó como victoriosa en esta ocasión. Esta situación trajo consigo que muchas figuras públicas opinaran sobre lo que les había parecido la final del certamen de cocina, pregrabada a finales de diciembre, entre ellos Belu Lucius.

En “Intrusos”, Dani Ambrosino aseguró que si la final se hubiera hecho en vivo hubiera sido el doble de emocionante, a lo que Belu asintió y coincidió totalmente: “Yo creo que la final hubiera sido mucho más emotiva si hubiese sido en vivo pero también hay que pensar que cuando uno firma un contrato, después hay impredecibles y no queda más remedio que hacerlo así para que no spoileen”.

Y agregó: “Yo consumo mucho reality y las finales son más o menos así porque si no al público le das para que sea una batalla campal en las redes sociales. No es lo mismo que se grabe un reality con celebridades porque se spoilea con mucha más facilidad. Vos podés seguir a las celebridades y ves que está en Cancún, sacás las cuentas y por eso no se podían hacer o decir muchas cosas”.

La opinión de Belu Lucius

“Yo creo que hubiese sido un poquito más emotivo si esa parte era en vivo pero había que ver si Analía y Claudia podían estar en vivo ese día. Yo creo que al haber grabado los dos episodios finales hay un grado de emoción en el acting que faltó, te lo digo como televidente. Faltó eso por más de que se hubiese editado, pero fue la única manera de que no se spoilee”, concluyó la joven de 31 años.

Hace tan solo una semana, Belu Lucius tuvo una entrevista en La Once Diez. Allí hizo alusión a la final y de los rumores que rondaban a Vicky Xipolitakis de que no era ella la que cocinaba, sino que tenía alguien detrás de escena que hacía el trabajo por ella: “No hay dudas de que Vicky cocina, la gente ve lo que se ve en la edición y, a veces la edición tampoco muestra todo el proceso. Nosotros no tenemos permitido probar los platos de nadie. No es que podamos saber cómo está el plato de otro, para eso está el jurado. Y creo que verla a Vicky manipulando las cosas hace que todo sea dubitativo”.