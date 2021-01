¡Se enojó! Cande Tinelli reveló por qué borró las fotos con Coti Sorokin

Cande Tinelli y Coti Sorokin sorprendieron a todos sus seguidores cuando postearon, por primera vez, una foto juntos anunciando que eran pareja. El asombro fue porque no había habido rumores ni indicios alguno de romance hasta ese momento. Sin embargo, asombraron aún más a sus fans, cuando inesperadamente Cande borró todas las fotos de las redes sociales con su pareja. ¿Se separaron?

Para evitar chismes y especulaciones, la hija de Marcelo Tinelli se grabó a sí misma explicando qué había ocurrido y por qué había tomado esa determinación. Desde sus historias de Instagram, la artista lanzó las siguientes palabras: “Me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti y si había borrado las fotos con él por algo. No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona, impulsiva, y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé ni nada grave. Está todo bien y va a estar todo muy bien”.

Antes de terminar su discurso hizo una segunda aclaración y le habló a todos aquellos que le escriben para opinar sobre su cuerpo: “Muchas personas me están diciendo que me ven los brazos más musculosos y que estoy más potente. No estoy más musculosa, subí de peso; unos kilos que a veces subo y a veces bajo. Así es la vida y no me molesta para nada decirlo. Se presta mucha atención a eso, pero simplemente estoy unos kilos más arriba y bien”.

La polémica noticia de Cande Tinelli y su novio

Hace tan solo quince días, Cande Tinelli y Coti publicaban, también a través de sus redes sociales, su inolvidable viaje a México, juntos con los hijos del cantante. Los novios compartieron su felicidad realizando diferentes posts en sus cuentas personales de Instagram de todos los lugares que visitaban juntos. Además, Lelé publicó una historia, desde el aeropuerto con el título: “Chau Buenos Aires”.

Como adelantábamos antes, la confirmación del vínculo amoroso de Tinelli con Sorokin fue una sorpresa, en especial para Marcelo Tinelli, que no veía mucho futuro en la pareja, y para Valeria Larrarte, exmujer del músico durante más de 25 años. “Me sentí un poco decepcionada, ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”, relató, tras conocer que su exmarido estaba de novio con la mediática.