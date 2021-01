Andalgalá: dio positivo covid-19 y tuvo que volverse caminando porque no le prestaron la ambulancia

Tras ser informado de que era positivo Covid-19, un empleado del Hogar de Ancianos de Andalgalá se volvió caminando a su casa porque no dispusieron de la ambulancia, no podía tomar el colectivo o un taxi. Para Fabián Ramos lo que pasó en su caso fue un abandono de persona. Lo mandaron a aislarse y luego le mandaron dos bolsones de campaña política. El municipal considera que nunca tuvo coronavirus y que las decisiones del COE andalgalense lo perjudicaron.

Cuando pidió hacerse otro hisopado, le dijeron que no era necesario porque ya había hecho la cuarentena. La historia de cómo se desencadenaron los hechos en el Hogar de Ancianos no cierra para los empleados porque nunca encontraron el nexo. Ramos es enfermero y trató de manera directa con los abuelos, pero ninguno de los internos tuvo coronavirus tampoco. El enfermero se hizo dos análisis más que dieron negativo.

Cuando le comunicaron que era positivo, Ramos estaba en su negocio. Le dijeron que no podía tomar el colectivo ni un taxi, tampoco le ofrecieron llevarlo en la ambulancia. Lo dejaron a la deriva por lo que el hombre tuvo que caminar hasta la localidad de Chaquiago para aislarse. Después le mandaron dos bolsones de campaña política (yerba, azúcar, harina, arroz, atún). Esto es algo muy distinto a lo que uno puede consumir diariamente como carne y verduras para dos semanas.

Si había tenido el virus, el enfermero Ramos esperaba dar con anticuerpos a través de análisis posteriores, pero todos los test subsiguientes dieron negativo. El empleado duda de si alguna vez tuvo coronavirus. Sin embargo, dejó de trabajar en el Hogar de Ancianos de Andalgalá, ahora presta servicio en una posta sanitaria. Planteó sus dudas a nivel en la institución y llevó el caso a un abogado del medio.

Ramos asegura que lo dejaron a la deriva y que hubo abandono de persona cuando le indicaron que no podía tomar un transporte público y sabiendo que no tenía vehículo personal, no le ofrecieron llevarlo hasta su domicilio en la ambulancia del hospital. Cerró su local mientras estuvo aislado. El enfermero le apunta al COE de Andalgalá y a las autoridades municipales porque entiende que no se dijo la verdad a la comunidad y se lo perjudicó sicológica, laboral y económicamente.