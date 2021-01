Candela Vetrano, nueva participante confirmada de “MasterChef Celebrity 2”

Después de la tan esperada final de “MasterChef Celebrity”, donde se coronó como ganadora Claudia Villafañe, los televidentes esperan con ansias la segunda edición del concurso culinario. Candela Vetrano ya fue confirmada como participante de la segunda edición del reality. La ex Casi Ángeles se posiciona como la octava figura pública que ya ha firmado contrato con la producción. El resto de competidores son Cae, Andrea Rincón, Gastón Dalmau, Juanse, Flavia Palmiero, Carmen Barbieri y Dani “La Chepi”.

La actriz se mostró feliz y emocionada en sus redes sociales y reveló que ya está practicando para ser la mejor. En el portal de Telefe adelantó lo que más la entusiasma para formar parte del show: “Lo que más me motivó a formar parte de ´MasterChef Celebrity´ es que soy muy fan del programa, lo sigo desde el primer momento. Y bueno, desde ya, aprender a cocinar bien, sería espectacular”.

Y añadió: “La verdad que me llevo bien con la cocina, pero así como me llevo muy bien, también me llevo muy mal”. Hace más de una semana que se confirmó públicamente que Gastón Dalmau, también ex Casi Ángeles, formará parte del show. “Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de “Masterchef Celebrity 2”. Me re ven, ¿no? Divertir sé que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda… espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh”, publico el artista en su cuenta oficial de Twitter.

Candela Vetrano y Gastón Dalmau en “MasterChef”

El intérprete de “Rama” en la tira de Cris Morena hace años que no reside en la Argentina. Según contó en una entrevista que le realizó su excompañera de elenco, Emilia Attias en “Resto del Mundo”, en el año 2012, Dalmau se instaló en Nueva York, y tras tres años allí, decidió mudarse a Los Ángeles para trabajar con la productora Marvel.

La noticia a principio de año de que Gastón se incorporaba al certamen de cocina sacudió las redes sociales y, rápidamente se filtró la información de que Nico Riera, “Tacho” en la serie y Candela Vetrano, “Tefi”, también estarían en la pantalla de Telefe. Hasta ahora, Vetrano es la única que ha sido confirmada, además del actor. Nico Riera, ¿se sumará o sus fans tendrán que esperar?