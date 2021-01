¿Dalma Maradona en el “Bailando”? Ángel de Brito aseguró que ya fue convocada

Después de que Claudia Villafañe se convirtiese en la gran ganadora de la primera edición de “MasterChef Celebrity”, comenzaron a llegar nuevos proyectos para la familia. En esta ocasión, Ángel de Brito reveló, en su programa de CNN Radio, que Dalma Maradona fue convocada para ser participante en la próxima edición de “Bailando por un sueño”: “Dalma Maradona está en una lista y será invitada. Todo depende de ella, de su repuesta”.

Y agregó: “Mica Viciconte también está convocada. Esto se trata solamente de la lista de los que estaban el año pasado. Ella ya había arreglado el año pasado y hay que ver qué contesta ahora. Pero sí está en la lista, sí… ahora depende de ella”. ¿Aceptará la invitación? En marzo de 2020, Noe Antonelli revelaba que Dalma sería la nueva integrante de la producción y que la negociación ya estaba muy avanzada.

“La convocada al ´Bailando´ es Dalma Maradona. Y atención porque está muy avanzada la negociación. Dio a luz hace poquito a su hija Roma y par mi es un gran personaje para la pista y es muy amorosa”, dijo Antonelli. Lo cierto es que la hija del astro aún no se ha pronunciado sobre su posible participación en el reality. De hecho, hace unas horas que la actriz posteó en sus redes sociales que había rechazado el ofrecimiento de ser parte de “MasterChef Celebrity 2”.

“Me invitaron, pero ya dije que no. No estoy preparada. Todavía lloro de la nada, no me quiero exponer”, publicó junto el emoticono de un corazón partido, haciendo alusión a la reciente muerte de su papá. ¿Se negará también a estar en el “Bailando”? Entre tantos rumores de nuevos desafíos para la mayor de las Maradona, hay una guerra mediática declarada entre Luis Ventura y la joven que sigue su curso.

Todo comenzó cuando el periodista hizo pública una información, en la que decía que las hermanas de Diego no habían podido visitar su cuerpo en el cementerio. La hija de Villafañe se enojó y arremetió contra él en las redes. Desde entonces, Twitter se ha convertido en la red social, por excelencia del ida y vuelta entre ellos. De hecho, Luis se atrevió a dar su testimonio en “LAM” sobre lo que está ocurriendo con la familia del futbolista: “Lo tomo como gente que puede sentirse incómoda con informaciones. Yo no quiero hacer de esto una guerra, pero sí me veo involucrado en amenazas o atentados que he sufrido”.