Esta nota es para divertirse, no da para más. Y no tiene nada de malo divertirse en pandemia. El diputado Juan Denett posteó en las redes sociales. “Ahí lo tenés al futuro gorriado!”, en relación a unas pintadas en la Cuesta del Portezuelo. De cómo que no puso “gorriade” con la típica alusión inclusiva del legislador. Con la fortuna que gana un diputado era más fácil comprar pintura para tapar el mensaje del enamorado. Institucionalmente correspondía una denuncia.

“Está bien que el amor florezca en tiempos de pandemia pero no hay necesidad de dañar y ensuciar. Repudiable accionar en el mirador de la Cuesta de “El Portezuelo”! Sí alguien sabe quién fue, que lo diga, así lo denunciamos y que lo oblíguen a limpiar! “, escribió ofuscado el joven diputade peronista, Juan Denett, que trató de “futuro gorriado” al enamorado catamarqueño que manifestó su amor a la paisanita mientras reina el Covid-19 en un lateral de la Cuesta del Portezuelo.

Gorriado será el máximo insulto del legislador. Es decir, ser engañado por una mujer en esta sociedad “machista y patriarcal”. Imaginamos la impotencia detectada en el vocabulario usado para reflexionar sobre las pintadas por parte del diputado que representa a una de las instituciones más desgastadas, dónde habrá quedado la “inteligencia emocional” tantas veces citada en el recinto en sesudos debates interminables que casi nadie no escucha.

Sacar del bolsillo para blanquear la pared tampoco costaba tanto, le sobran asesores y colaboradores. Con la fortuna que ganan los diputados. Está muy bien llamar la atención sobre las pintadas en un monumento natural, emblema y símbolo catamarqueño pero lo ideal o correcto hubiera sido una denuncia contra autores desconocidos para que se inicie una investigación mostrando al mismo tiempo confianza en la policía y la Justicia. ¡Ahí lo tenes al diputado gorriado!

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.