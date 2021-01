Natalia Saseta: “Soy joven y sin embargo me veo afectada principalmente en el tema respiratorio”

La diputada provincial, Natalia Saseta, comentó cómo es su experiencia con el Covid-19 que está transitando. “Pese a ser joven estoy muy afectada, es un virus terrible”, expresó la representante del PRO. El lunes pasado se conoció la noticia de que tanto ella como su par Tiago Puente contrajeron la enfermedad, esto generó una fuerte crítica en su contra ya que se encontraban en Córdoba.

“Soy joven, hago mucha actividad física y sin embargo me veo afectada principalmente en el tema respiratorio. Me agito mucho, tengo dolores corporales intensos y si bien no tuve fiebre; perdí el olfato, el gusto, sigo congestionada y sin poder hacer mucho”, expresó Natalia Saseta en diálogo con Radio El Ancasti. La diputada aclaró que el virus lo contrajo en Catamarca antes de viajar a Córdoba.

“Yo viajé a Córdoba el miércoles pasado, alquilamos una casa con amigos y siempre permanecimos en el interior. Si bien están habilitados al turismo, en dicha provincia se respetan mucho los protocolos y hay mucha conciencia social. Después de habernos instalado fuimos a bares y siempre cumplimos con todos los protocolos establecidos”, relató la diputada del PRO.

Siguiendo con la situación comentó que el domingo comenzó a tener síntomas como dolor de cabeza. Por este motivo aclaró: “Decidí ir a hacerme el test que en Córdoba es gratuito y te lo dan a los 20 minutos. En ese momento me informaron que había dado positivo por lo que decidí volver a Catamarca”. Antes de ingresar a la provincia informó a las autoridades que estaban en camino.

Nos derivaron directamente al Malbrán, ahí firmamos una declaración jurada y nos escoltaron a cada uno a su domicilio. Las autoridades de salud me dijeron que el contagio se dio en Catamarca previo a mi viaje porque no dan los días para haberme contagiado en Córdoba. Siempre busqué ser responsable, de hecho, Catamarca no pide ningún test para el reingreso a la provincia”, finalizó Natalia Saseta.