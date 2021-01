Horóscopo: ¿qué tienen hoy los astros para vos?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo creerás que el mundo está en tu contra, pero quizás sea que te levantaste con el pie izquierdo. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que cuides tus reacciones y prestes más atención al como dices las cosas. En el amor los taurinos continuarán pensando en personas del pasado y caerán en la melancolía por algunos días. Para los que son de Aries se verán cargados de una energía picara que podrán desplegar en estos días de vacaciones.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis es importante que empiece a moderar cada uno de sus impulsos. Cáncer, has tomado decisiones fuertes en los últimos días, no es momento de arrepentirse y esto será lo más difícil. En el trabajo deberás apostar por ti y por todos esos proyectos que tienes en la cabeza, pero primero confía en ti mismo y en que podrás hacerlo. En cuanto a géminis los días de buena racha continúan así que no te dejes estar y aprovecha este empujón que te dan los astros.

Leo y Virgo

Leo en el amor serán días en los que tendrás que sincerarte contigo mismo y con tu entorno. En el trabajo habrá mucho movimiento y quizás no paren ni un segundo, en unos días las cosas irán más despacio. Virgo es hora de esforzarte más, tus superiores tienen los ojos en cada paso que das. En el amor, el horóscopo se presentará una nueva persona que te sacará de tu eje, préstale atención.

Libra y Escorpio

Libra tus emociones estarán al máximo toda esta semana, disfruta de ellas, pero no intentes tomar una decisión ahora. En el trabajo tu optimismo y simpatía te ayudarán a resolver algunos problemas, ponle buena cara al este jueves. Escorpio estarás eléctrico y lleno de ideas, pero deberás saber evocar todo eso en cosas que te ayuden a superarte. En lo amoroso es momento de modificar algunas exigencias que tiende a corregir los detalles sin importancia.

Sagitario y Capricornio

Sagitario hoy en el amor deberás poner el foco en ti y dejar de buscar agradarle a los demás. En lo laboral deberás evitar discusiones con tus superiores por lo cual hoy quizás te toque dar el brazo a torcer en varias oportunidades. Capricornio en el trabajo estarás un poco distraído hoy, cada tanto está bien no sumergirse completamente en todo lo que nos rodea. En el amor tendrás la necesidad de pedir explicaciones y dejar de vivir con esa incertidumbre que te está carcomiendo por dentro.

Piscis y Acuario

Acuario en el amor aparecerán algunas pequeñas discusiones, pero no dejes que sean más que eso. Por otra parte el horóscopo para Piscis te verás inmerso en un malentendido que solo podrás salir diciendo toda la verdad, por más que duela. En el trabajo deberás fijar tu norte de inmediato, eres uno de los tantos signos que en estos días se encuentra un tanto perdido. Acuario, hoy es el día perfecto para seguir adelantando trabajos y poniéndote al día con eso que no has podido solucionar desde hace ya tiempo.