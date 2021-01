INDEC: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en diciembre?

Argentina está atravesando una difícil situación por la pandemia del coronavirus. La llegada de la enfermedad impactó de lleno en la economía del país, y los muchas personas perdieron sus trabajos. En este contexto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que en diciembre una familia necesitó tener ingresos por casi 55 mil pesos para no ser pobre. Además, indicó que precios subieron muy por encima de la inflación.

El Intransigente informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $54.208 para no caer bajo la línea de pobreza; y $22.681 para superar la indigencia. ”Durante diciembre de 2020, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a noviembre de 2020 fue de 5,1%”, expresa el texto. Al mismo tiempo, señalan que “la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 4,7%”.

En el caso de una familia de tres integrantes, se necesitaron $18.057 en diciembre de 2020 para no ser indigente; mientras que fueron $43.156 los ingresos totales para no caer en la pobreza. En cambio, para una familia de cuatro integrantes, fueron $22.681 para no ser indigente y $54.203 para no ser pobre. Por último, el INDEC detalló que para una familia de cinco integrantes, se requirieron $23.855 para no caer en la indigencia y $57.014 para no caer en la pobreza.

El INDEC había calculado una inflación del 36,1% en diciembre de 2020, por lo que los datos de la canasta básica total y alimentaria la superaron ampliamente. Además, cabe recordar que la inflación cerró el 2020 con una suba mensual del 4 por ciento, y con un acumulado del 36,1 por ciento en todo el año. Los alimentos fueron los que más influyeron en la variación de precios en diciembre.

En los últimos 12 meses, las principales subas de precios se pudieron observar en rubros como: prendas de vestir y calzado (60 por ciento), recreación y cultura (48%), y en alimentos y bebidas (42,1 por ciento). En tanto, según expresa el informe, la CBA se determina teniendo en cuenta requerimientos normativos kilo calóricos y proteicos imprescindibles para un adulto equivalente, mientras que la CBT incorpora bienes y servicios no alimentarios.