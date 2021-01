Coronavirus en Catamarca: luego de un caso positivo se decidió cerrar el Palacio Legislativo

Luego de la confirmación de que un agente de la Cámara de Diputados diera positivo de coronavirus en Catamarca, se decidió cerrar el edificio. Este viernes se realizarán tareas de desinfección en el Palacio Legislativo, las mismas serán llevadas a cabo por la Secretaría de Ambiente del municipio Capital. Asimismo, se comunicó que la medida también se amplía para los edificios Anexos I y II de la cámara baja.

Desde Diputados ya se notificó a las personas que deben cumplir el aislamiento por contacto estrecho con el agente positivo de coronavirus en Catamarca. La Presidencia de la Cámara reiteró el exhorto a toda la familia legislativa de extremar los cuidados y dar cumplimiento a las medidas preventivas. Los casos están subiendo en la provincia y por este motivo se deben respetar los protocolos del Ministerio de Salud.

El Palacio Legislativo permanecerá cerrado este viernes 22 de forma preventiva y coordinada con el Senado. Una vez que terminen los trabajos de limpieza y desinfección de los tres edificios, se retomarán las actividades el venidero lunes 25 de enero. En los últimos días se conocieron varios casos de diputados que resultaron positivos de Covid-19 en la provincia de Catamarca.

Natalia Ponferrada y otro caso de coronavirus en Catamarca

En la mañana de hoy, la diputada provincial Natalia Ponferrada comunicó en sus redes sociales que se contagió de coronavirus en Catamarca. La situación sanitaria en la provincia se ha vuelto crítica en el último mes. Los contagios se multiplicaron y alcanzaron a grandes, chicos y trabajadores de todas las áreas. En este sentido, en la semana se conoció de los casos de Ángel Agüero, Tiago Puente y Natalia Saseta.

A las 01:35 hs de la madrugada la diputada Natalia Ponferrada anunció que su teste de Covid-19 dio positivo. “En general, me encuentro bien. Agradezco tantas muestras de preocupación y cariño”, escribió en Twitter. Además, informó que no solo ella se contagió, sino que también otros integrantes de su familia. “Redoblemos los cuidados preventivos y no bajemos la guardia”, concluyó.