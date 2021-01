Dólar: ¿cómo cerró la semana la divisa extranjera?

El Dólar blue cerró la jornada operando estable en los $156 este viernes, a lo largo de la semana perdió $3. En el Banco Nación, el billete aumentó nueve centavos hasta los $91,75. Por otro lado, el Banco Central ayer finalizó con un saldo positivo de u$s 10 millones; la entidad se encamina a terminar el primer mes del 2021 con números favorables en sus intervenciones.

El Dólar contado con liquidación en Argentina aumentó un 0,6% y cotizó en los $149,81 anotando su séptima suba consecutiva; la brecha con el mayorista llegó al 73,1%. Mientras tanto el MEP o Bolsa subió 0,5% hasta llegar a los $146,62 dejando un spread del 69,4% frente a la cotización oficial. Mientras tanto, el mercado aguarda novedades en las reuniones del Gobierno Nacional con el FMI.

El Dólar solidario que incluye el Impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias el 35% avanzó $1,42 este viernes hasta los $151,80. Al igual que el minorista que aumentó 59 centavos hasta los $92 según el promedio de bancos que releva el BCRA. La entidad que dirige Miguel Pesce se mantiene a la expectativa de que durante 2021 se logre acumular reservas.

El billete paralelo o blue se mantuvo operando estable en $156 este viernes 22 de enero. Para encontrar un valor más bajo hay que remontarse al 22 de diciembre del 2020, cuando cerró a $152. De esta manera, la brecha con el oficialista cayó a 80,3%. Este valor aún es alto, pero cada vez más lejos del techo de 150% que se observo a mediados de octubre, cuando el billete tocó los $195.

Según el ultimo balance semanal del BCRA con fecha 15 de enero, las reservas netas alcanzaron los u$s 5.500 millones. Por otro lado, las estrictamente liquidadas se encontraron debajo de los u$s 2.000 millones. Según el cálculo, a los activos internacionales brutos de USD 39.812 millones hay que descontarle u$s 20.083,1 millones correspondientes al swap de monedas con el Banco Popular de China, entre otras entidades.