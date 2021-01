La diputada Natalia Ponferrada dio positivo para coronavirus

Hoy la diputada provincial Natalia Ponferrada anunció por medio de sus redes sociales que tanto ella como otros familiares se han contagiado de Covid-19. La situación en torno al coronavirus en Catamarca se ha vuelto crítica en el último mes. Los contagios se han multiplicado y han alcanzado a grandes y a chicos, a trabajadores de todas las áreas, a políticos y funcionarios. En este sentido en la última semana Ángel Agüero, Tiago Puente y Natalia Saseta han dado positivo al virus.

A la 01:35 de la madrugada la diputa Natalia Ponferrada anunció que su test de covid-19 había dado positivo. “En general, me encuentro bien. Agradezco tantas muestras de preocupación y cariño”, escribió en el tweet. Además, informó que no solo ella se había contagiado, sino que también otros integrantes de su familia. “Redoblemos los cuidados preventivos y no bajemos la guardia en ningún momento, recomendó al pie del comunicado.

Siguiendo esta línea Raúl Jalil anunció otro caso de un funcionario contagiado de coronavirus en Catamarca. Se trata de Ángel Agüero, el jefe general de la Policía, también se ha contagiado del virus como le sucedió a Natalia Ponferrada. El mandatario policial también se encuentra en un buen estado de salud y hasta el momento no ha presentado complicaciones.

La lista no queda allí, Tiago Puente anunció a través de sus redes sociales que es otro de los positivos de coronavirus en Catamarca. “Hoy volví de Córdoba, donde estuve 5 días. Como tuve dolor de cabeza decidí hisoparme y el resultado dio positivo. Estoy bien, ya en casa y cumpliendo con los cuidados correspondientes. Ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test”, indicó.

Tambien la diputada Natalia Saseta publicó en Facebook que al volver de sus vacaciones en Córdoba se realizó un hisopado que dio positivo. “Me encuentro bien, haciendo el aislamiento en casa y llevando a cabo todos los cuidados correspondientes. Nos cuidemos entre todos”, expresó. La representante de Juntos por el Cambio aclaró que al llegar a la provincia fue directo al Hospital Malbrán a aclarar la situación.