La UCR de Catamarca en crisis y al borde del quiebre

Uno de los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en Catamarca es Gustavo Jalile. El exintendente de Valle Viejo es, además, uno de los dirigentes más encumbrados de la línea interna MIRA, cuya lista quedó sola en las elecciones. El ex jefe comunal criticó sin miramientos a la alianza Renovación Radical (Raúl Alfonsín-CPR). El dirigente acusó a la línea alfonsinista del partido de querer romper al radicalismo.

“Hay que avanzar hacia un fortalecimiento de la UCR en contra de quienes pretenden romper a toda costa” y señaló que “parte de esa fortaleza es ajustarse a las normas que dicta la Carta Orgánica. No podemos estar a cada rato cambiando las reglas de juego porque no me alcanzan los números u otra cuestión; no podemos vivir en un estado de excepción, sin respeto a la norma ni apego a las leyes que rigen las instituciones”, señaló Jalili haciendo obvias referencias a los oposotpres a quines no se les oficializó la lista por no presentaron candidatos en al menos 10 departamentos.

“Lo que hizo la Junta Electoral -ahondó- es lo correcto. Hay que tener apego a la normativa, si las condiciones se dan, entonces se puede participar, si no, no. Es como en un partido oficial de fútbol, si solo se tienen ocho jugadores no lo van a dejar entrar a la cancha y perderá el encuentro. Acá hay un sector del radicalismo que no reunió las condiciones necesarias para participar y después salen a vociferar en contra de los otros candidatos como si fuera responsable de que no haya reunido los requisitos”.

“Mucha gente de la que hoy se queja hizo lo imposible para bajarnos los números al 29,74% para no darnos dos diputados y no por eso dejamos de ser radicales, ni votamos en contra, ni nos fuimos del partido. En política hay que tener una actitud democrática y sobre todo, convicción radical. Tenemos que sentarnos todos en una mesa y comenzar a trabajar en el diseño de una propuesta para ver cómo se sale de esta crisis”, señaló el dirigente.

A la hora de hablar de la realidad provincia, no escatimó en críticas para Raúl Jalil. “Acá no se necesita un avión de mil trescientos millones de pesos como quiere comprar el Gobierno o la realización de obras innecesarias cuando la gente está sin trabajo y con hambre. No estamos atendiendo como debe ser al catamarqueño, al pequeño emprendedor, a las pymes, que, a pesar de los anuncios oficiales que son humo, están abandonadas, muriéndose, cerrando muchos negocios”, agregó.

Finalmente, consideró que “más allá de la decisión de la Junta respecto de la falta de requisitos de la alianza opositora en la interna, también es cierto que la realización de una elección en el contexto de pandemia es una limitante; es exponer a la gente en circunstancias donde la pandemia se agrava en la provincia”.