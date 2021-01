Obra de energía para estanque de intendente con plata del municipio de Andalgalá

La obra de un cableado nuevo en el distrito de Choya presentado como un beneficio para los vecinos en realidad esconde un viejo pedido del intendente Eduardo Córdoba, de hace unos 3 o 4 años cuando aún no era jefe comunal de Andalgalá, ni lo imaginaba. La potenciación le permitirá poner una bomba en el estanque que tiene en esa área. La obra sale por una deuda de la EC Sapem de Energía por “espacio aéreo”, es decir que la Municipalidad pondrá la plata que el ingeniero Córdoba no quiso o no pudo poner en su momento. ¿La EC Sapem lo sabe?

No ubicamos en la zona de la cancha del Club de Choya. De ahí salía una fase para arriba y otra para abajo. No había drama o reclamos porque no hay muchos usuarios. La línea monofásica que sale para abajo va hasta cerca del río donde hay un par de familias. El tema es que a partir de esta obra nueva va a salir un cable trifásico, un viejo pedido del ingeniero Córdoba para hacer funcionar una bomba, por eso necesita la potencia trifásica.

Esta obra Choya sale con un paquete de obras porque la EC Sapem de Energía le debe plata a la comuna de Andalgalá por el impuesto denominado “espacio aéreo”. En el caso del distrito mencionado, el verdadero interesado es el Intendente que hace años pide la potencia para hacer funcionar la bomba para sus tierras. Entonces se le pedía que compre el cable pero no quería o no podía comprar porque era caro para potenciar el trazo quedó en la nada. Ahora que es intendente pide la obra para beneficiar a la gente pero camufladamente es el principal interesado.

Caso similar al del expresidente de la EC Sapem y actual senador, Raúl Barot, que administrando la empresa hizo llegar la energía a unos campos que tienen en Alijilán para un emprendimiento turístico poniendo cables y postes y pasando por encima de la cabeza de vecinos pobres que no tenían luz. Otro caso es del actual vicegobernador, Rubén Dusso, que siendo ministro de la gestión Corpacci se hizo hacer toda una estructura energética para sus plantaciones de arándanos en el Este provincial. Ejemplos de funcionarios que se aprovechan del Estado sobran.

Volviendo a Andalgalá, un señor Contreras pidió energía para hacer llegar al Cementerio de Choya para poner una luz en esa parte del distrito. La inversión es menor a la que se hace con la trifásica para hacer llegar la luz al estanque de Córdoba. No tuvo suerte. Contreras aseguró que fue maltratado por un empleado de apellido Moreno de la EC Sapem. La queja quedó en la nada por falta de autoridad de la jefa de la empresa en Andalgalá, Marcela Salas. Para los vecinos comunes hacerle un pedido a la empresa es toda una historia llena de burocracia sin solución, pero con algunos contactos políticos o dándole una obrita a algún empleado de la EC Sapem se facilitan las cosas. ¿Cómo es?

La obra de Choya va a mejor el servicio donde no había reclamo. El único problema era que se trataba de cables desnudos y cuando había viento se ligaban y por lo tanto debían ir los empleados de la EC Sapem a desligarlos y cambiar los fusibles. Pero no había baja tensión. Ahora va a mejor con el cable nuevo, pero era una obra que se debería hacer en otras partes de Andalgalá donde hace falta y están con baja tensión. En síntesis, la EC Sapem hace tremenda obra para que se beneficie el Intendente andalgalense porque no quiere poner de su bolsillo así que ahora la plata la pondrá la municipalidad. ¿La jefa de la EC Sapem lo sabe? ¿De qué manera participa? ¿La Provincia desconoce estas maniobras o se autorizan desde “arriba”?