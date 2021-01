Claudia Palladino: “Argentina tiene una vasta experiencia en lo que son sueros hiperinmunes equinos”

La ministra de Salud, Claudia Palladino, habló de la situación sanitaria y la ocupación de la Unidad de Terapia Intermedia (UTI) en el Hospital Malbrán. La funcionaria provincial informó que Catamarca cuenta con un plan operativo programado para atender las necesidades de atención de pacientes de Covid-19. Este trabajo es realizado en conjunto entre el sector público y el privado.

“Tenemos desde el sistema de salud público y privado un plan operativo ya programado desde que empezó la pandemia. Esto está desde hace aproximadamente tres meses, cuando fue el pico en octubre a nivel país, que nosotros seguíamos con no tantos casos. Se hizo una revalorización de este plan operativo pensando en el peor escenario cuando el número de camas llegue a su tope”, expresó Claudia Palladino.

“Para la tranquilidad de la comunidad, no es que se acaba el Malbrán y no tenemos plan b o c para dar respuesta. Sumado a la decisión que se ha tomado, con el Gobernador a la cabeza, de ampliar la disponibilidad del Hospital en cuanto a camas y también a complejidad; así pronto, cuando llegue la compra, tener tomógrafo propio para el nosocomio”, aclaró la titular de la cartera sanitaria en diálogo con la Televisión Pública.

Claudia Palladino y el tratamiento con suero equino

Días atrás llegaron 25 tratamientos de suero equino para pacientes con coronavirus positivo, las dosis serán administradas en el Hospital Malbrán. Claudia Palladino comentó que el tratamiento está elaborado por especialistas argentinos en la pandemia. “Argentina tiene una vasta experiencia en lo que son sueros hiperinmunes equinos y ya tenía experiencia en lo que era la fiebre hemorrágica, se utilizó la misma línea”, agregó.

Los pacientes que pueden acceder al tratamiento tienen que ser mayores de 18 años hasta los 79 años. Además, deben tener un cuadro de menos de diez días de evolución del Covid-19 con PCR positivo. “Tienen que tener un cuadro moderado tendiendo a celeridad porque lo que hace este suero equino es disminuir el porcentaje de probabilidad de que no tenga que estar con asistencia respiratoria”, finalizó.