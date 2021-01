Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo esta semana te sentirás un poco más confiado y acompañado para emprender un serie de decisiones. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que esta semana intentes ir despacio y disfrutes un poco más del ocio, aunque no lo creas luego de esto serás mucho más productivo. En el amor los taurinos serán días en los que querrán fijar metas de a dos, ten cuidado con quien las planteas Para los que son de Aries en estos próximos días deberán darse lugar a abrirse con su entorno, aveces esta bien buscar apoyo en nuestros seres queridos.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis unas energías de confianza se apropiarán de ti e irás por todo, pisa con seguridad tu camino hacia esa persona. Cáncer, evita tomar decisiones fuertes en estos días, quizás tus sentimientos nublen tu juicio. En el trabajo tus vacaciones se han prologado y ya es momento que comiences a trabajar nuevamente en las metas que quieres cumplir. En cuanto a géminis esta semana será para emprender e iniciar nuevas cosas, la actitud positiva será la clave.

Leo y Virgo

Leo en el amor esta semana deberás tomar decisiones que marcarán un nuevo capítulo en tus relaciones amorosas, decide si quieres seguir igual o cambiarlo todo. En el trabajo sentirás que todos hablan de lo que haces y que las críticas estarán en las bocas de todo, pero no permitas que afecten tu rendimiento. Virgo pasarás noches en vela por un empujón de creatividad que te hará darle ese giro a tus proyectos. En el amor, el horóscopo sentirás que necesitas estar solo por un tiempo y apostarás por ti.

Libra y Escorpio

Libra te darás cuenta de que lo que más necesitas es libertad personal y espacio, así que no te extrañes y sacas a alguna persona de tu vida en esta semana. En el trabajo deberás trabajar duro para demostrar que estas en el lugar que te mereces. Escorpio busca generar puentes y no abismos, no quieras ir en contra de la corriente todo el tiempo intenta coincidir con tu equipo de trabajo. En lo amoroso aunque tu sexto sentido está muy acertado, debes de evitar llevar esta tendencia al extremo.

Sagitario y Capricornio

Sagitario si estabas esperando un buen momento para resolver una discusión o desacuerdo con tu pareja será esta semana, cuida en que momento plantearás la charla. En lo laboral se te presentará una oportunidad que no tienes que desaprovechar. Capricornio en el trabajo algunas cuentas no cerrarán a tu favor y por ello deberás cuidar un poco tus gastos. En el amor tendrás la necesidad de pedir explicaciones y dejar de vivir con esa incertidumbre que te está carcomiendo por dentro.

Piscis y Acuario

Acuario en el amor las peleas por las que pasaste la semana pasada tendrán un cese en esta y vivirás momentos de mucha conexión con tu pareja. Por otra parte el horóscopo para Piscis te recomienda que dejes las vueltas de lados y digas lo que sientas, sea tu pareja o no. En el trabajo se te hará difícil simplificar tareas estos días por lo tanto intenta tomarte más tiempo para asegurarte que todo salga bien. Acuario, tendrás energías que te harán querer reclamar justicia, pero siempre y cuando este pedido no ponga en juego tu posición.