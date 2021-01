Andalgalá: Vocero del COE e inspectores, de festejo sin barbijo ni distanciamiento

Vecinos de la comunidad de Andalgalá se comunicaron con El Aconquija indignados porque el vocero del COE, Oscar Martiarene e inspectores estuvieron de festejo sin barbijo ni distanciamiento. Afirman que el intendente Eduardo Córdoba pasó por ahí y que regaló un ternero. Otra vecina dijo que algunos andaban ebrios, en moto sin luz, y que de un local frente al Barrio 12 de Julio se fueron a una cancha a continuar la parranda.



El festejo según los lectores se hizo en un local frente al barrio 12 de Julio. En las imágenes enviadas al correo del Diario se puede ver a personas sin distanciamiento y sin barbijo. Se trataría de personal que pertenece a Inspección de la Municipalidad de Andalgalá. En el agasajo oficial se encontraba además el jefe de dicha área y vocero del COE local, un policía retirado de apellido Martiarene. Mientras la comunidad se mantiene alerta por casos de Covid-19 confirmados.



Guitarra de por medio y brindis para no dejar pasar la oportunidad de distraerse y festejar tras largas horas de trabajo intenso exigiendo que la comunidad respete las medidas sanitarias y las relacionadas con las normas de tránsito. De seguro merecido tienen un aumento de sueldo y el reconocimiento de la sociedad por la tarea desempeñada pero la gente no comparte que tiren todo por la borda por un cumpleaños o un día festivo, no importa el motivo hoy.



Los vecinos de Andalgalá aseguran que algunos salieron ebrios a tomar en otro lugar y que andaban con vehículos sin luces. La reunión continuó en una cancha a los gritos tal vez desahogando terrible esfuerzo hecho durante el 2020 y juntando fuerzas para sobrellevar el nuevo año, sin embargo, la fiesta trajo cola y enojo por parte de infractores que fueron penados por menos con costosas multas o que son amenazados continuamente en los controles, caso comercios.



Raro es que no se haya cuidado la forma y que se hayan permitidos celulares; peor aún quienes lo colgaron en sus estados de WhatsApp menospreciando las medidas que repiten hasta el cansancio. El mismo Martiarene sale cada rato en la radio renegando de ese sector de la comunidad que no respeta las normas, que no le importa un pepino la ley poniendo en riesgo al resto de la sociedad.