La interna de la UCR de Catamarca se dirimirá en las PASO

(Por Diego Nofal) Los integrantes de la alianza Renovación Radical se quedaron fuera de la interna de la Unión Cívica Radical de Catamarca. Pero decidieron no arriar las banderas. El diputado José “Chichí” Sosa, dirigente de la Corriente Progresista Radical fue uno de los más terminantes, sostuvo que el oficialismo se niega a abrir un debate interno para analizar qué oposición espera la sociedad. Además anticipó que la línea interna que él representa competirá en las PASO.



“El fallo ya es una circunstancia menor, quizás esperable. Lo que no es una circunstancia menor es la gran oportunidad que perdió el radicalismo de llevar adelante un debate profundo sobre lo que la sociedad espera de nosotros, después de tantos años de derrotas consecutivas. Además, hay una contradicción fundamental, ya que en el partido de la democracia no se ejerce la democracia interna”, señaló el diputado.

“Era esperable que no nos dejaran participar, lo que la Junta Electoral hizo en términos técnicos es una anécdota porque era una junta adicta a los sectores que integraron Compromiso Radical. Insisto en que ha perdido de debatir hacia dentro . Esto también determina que todo siga igual, que nada cambie. Esto es un partido que la única vocación que tiene es hacer segundismo con vías a ser tercero, sin la vocación de generar una alternativa opositora al gobierno de Raúl Jalil . Esto es lo grave , la falta de democracia interna, la falta de vocación para dejarnos competir”, agregó en una entrevista a El Ancasti.

Uno de los motivos por los cuales la oposición partidaria se quedó fuera de la competencia fue porque no presentaron candidatos en al menos 10 distritos. “Es una patraña, es la misma fórmula que aplicaron antes, no quieren competir dentro del radicalismo, no quieren debatir. Es una herramienta que les sirve para seguir como segundos y repartir las migajas que le quedan en el partido”, apuntó Sosa.

“Lo debatiremos de afuera hacia adentro en las PASO. Debatiremos el perfil opositor, iremos con nuestros candidatos en los cargos nacionales y provinciales. Nos hubiera gustado resolverlo dentro del partido, pero ahora esperaremos ese proceso”, agregó el parlamentario de la Unión Cívica Radical de Catamarca. De esta manera ratificó lo que todos sabían, que la UCR estaba quebrada internamente.