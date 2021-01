UTHGRA: “Rojitas” ordenó restringir la salud para gastronómicos

Un empleado gastronómico afirma que el secretario de UTHGRA y diputado, Juan Carlos Rojas, tomó la medida de restringir el servicio de salud. El hecho es que se les niega una orden médica porque antes “Rojitas” debe determinar si es “urgente” o no. El dato es proporcionado por los mismos prestadores. Los mismos no quieren cargar con la responsabilidad de negarle atención a los afiliados. Le devuelven la pelotita al legislador peronista que alguna vez fue pobre.

“Soy empleado gastronómico. Gui a sacar una orden en la prestadora de UTHGRA que es Medical Group, Sanatorios Pasteur y otros, no me querían vender una orden si no era de urgencia. Le pregunté por qué y me dijeron que Juan Carlos Rojas, diputado y Secretario General de los empleados gastronómicos, dio la orden de frenar el servicio de la obra social”, dice uno de los mensajes enviados a El Aconquija.

“Están restringiendo el servicio de salud a los empleados hasta no sé qué fecha”, sostiene el trabajador gastronómico. El mismo está preocupado porque atraviesa un problema de salud y justo que necesita la obra social no la tiene, sumado a los problemas que conlleva la pandemia, este virus que complicó la situación económica también. De hecho, el sector turístico es uno de los más golpeados y no es momento para restringir lo esencial, menos en materia de salud.

“A nosotros nos descuentan todos los meses y esto es una vergüenza”, sostiene el gastronómico manifestando que se vio obligado a hacer público el reclamo en El Aconquija, ya que la mayoría de los empleados gastronómicos y hoteleros no deben saber sobre esta disposición. La persona asegura que en este lugar le dijeron que es una medida adoptada por el secretario de UTHGRA y diputado Rojitas. El trabajador afirma que es muy posible que Luis Barrionuevo desconozca sobre el particular por lo que sería conveniente que tome cartas en el asunto.

Parece que hay que hablar personalmente con Rojas para que determine qué es urgente y qué no, de esta forma el legislador y gremialistas se comunicará por teléfono donde expenden órdenes para autorizar la atención médica de un gastronómico porque puede ser que se esté haciendo el enfermo y que tenga muchas ganas de perder el tiempo jugando a las escondidas con el diputado que alguna vez fue mozo y además pobre, pero eso hace tanto tiempo que ya no se acuerda.

No puede ser que se pague un servicio por años y que cuando se lo necesita no sirva. Queda a las claras que es solo un negocio. Tampoco se puede manejar la salud políticamente, hay aspectos que no permiten la politización. De seguro Barrionuevo no sabe porque su gestión se ha caracterizado por dar una mano siempre en materia de salud, sería un retroceso en su carrera sacarle la posibilidad de curarse a los trabajadores gastronómicos en plena pandemia.