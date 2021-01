Villa Vil: como no iba nadie ni a tomarle la temperatura, el alta se la dio el intendente

El Aconquija dio a conocer lo controvertida trama tras el primer caso de Covid-19 en la localidad de Villa Vil (Belén). Ahora Norberto Cruz, dueño de un local donde funcionaba un resto bar y empleado municipal comentó en su estado de WhatsApp que prácticamente pasó el aislamiento abandonado a su suerte y que, como no iba nadie ni siquiera tomarle la temperatura, el alta se la dio el intendente Ramón Villagra.

Desde que se detectó el primer caso de Covid-19 hubo un cruce entre Cruz y el doctor Bello. Esto por el evento que determinó la presencia del virus en Villa Vil. Mientras el médico pedía que se comunicaran todos los que había asistido a una cena show en el resto bar alquilado por Cruz, el empleado municipal expresó que se les hizo fácil echarle la culpa cuando ese mismo día personal de salud había estado festejando un cumpleaños.

El doctor Bello advirtió que le mandaría la policía si no enviaba datos personales y no hacía lo que le decía. Cruz por su parte asegura que se autoaisló inmediatamente y mantuvo una tensa conversación con el profesional por los acontecimientos posteriores a la confirmación del primer caso de Coronavirus en Villa Vil. Cruz le alquila a dos jóvenes para que organicen eventos y además aclaró que la cena show estuvo autorizada por el COE, la Comisaría y la municipalidad.







A propósito de lo que el municipal sufrió en cuarentena expresa: “Es la realidad que tuve que pasar. Considero que es muy triste, pero me gustaría que esto no le pase a ninguna otra persona. Acá en el norte somos personas humildes pero no quiere decir que tienen el derecho a tratarnos así solo porque tengan un cargo público”. Entre las peripecias comenta que no fue nunca nadie a verlo, ni siquiera a tomarle la temperatura.

El empleado sostuvo que estuvo autoislado por propia voluntad 10 días por “prevención”. Esto a pesar de “no tener contacto estrecho” y 7 días más por una notificación “sin justificación”. En ese contexto, “no me preguntaron ni cómo estaba”, escribió Cruz en uno de sus posteos que luego colgó en su cuenta de Facebook. Cruz expresó agradecimiento al intendente Villagra por su “predisposición” pero manifestó que también sufrió “atropello” y “abuso de poder”.