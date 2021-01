Coronavirus en Argentina: la ivermectina todavía no fue aprobada por la ANMAT

La ivermectina todavía no fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Pese a que cinco provincias recomendaron su uso para tratar pacientes contagiados de coronavirus en Argentina, el medicamento no está permitido para tratar la enfermedad. La evidencia científica aún no es suficiente para concluir su eficacia, los profesionales pidieron “no apurarse con esta indicación”.

“La ivermectina es un antiparasitario que en teoría lo que haría es evitar la replicación viral; pero la realidad es que aún no hay información contundente para recomendarlo”, aclaró el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), Jorge Tartaglione. Luego recordó que la ivermectina no está aprobada para prevención ni tratamiento por la ANMAT ni recomendado por el Ministerio de Salud.

“Hoy representa un problema porque hay mucha información y la gente está muy ilusionada; lo que nosotros pedimos es que las personas no vayan a una farmacia y lo compren por su cuenta; todo medicamento tiene efectos tóxicos y todavía no sabemos si sirve para la prevención del coronavirus en Argentina”, agregó Jorge Tartaglione. Por último, explicó que los profesionales no deberían recomendarlo.

Por otro lado, el médico infectólogo y docente Pablo Scapellato expresó que “hay que desalentar que las personas consuman ivermectina. Del mismo modo que no tiene que hacerlo con cualquier medicamento”. Este producto es una droga antiparasitaria de amplio uso en la medicina humana y veterinaria con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones.

Estudios de ivermectina contra el coronavirus en Argentina

Un grupo de investigadores argentinos realizaron un estudio entre el 1 de junio y 15 de diciembre de 2020 con 162 personas de salud. Los mismos recibieron ivermectina y hasta la fecha no registraron infecciones por coronavirus en Argentina en ninguno de los participantes. Otro trabajo llevado a cabo por especialistas concluyó que el medicamento reduce la carga viral en pacientes infectados por el SARS-Cov-2.