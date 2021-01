Finalizaron los trabajos de la obra Puente Canal en Miraflores

La Secretaría de Agua finalizó con los trabajos de la obra del Puente Canal de 70 metros de longitud en Miraflores. De la obra también participaron diferentes áreas del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca; la misma fue oportunamente expuesta por profesionales y funcionarios en sucesivas reuniones con productores del sector.

La obra del Puente Canal se llevó a cabo con el fin de terminar con la problemática de crecidas del Río Miraflores. Los especialistas realizaron un estudio integral para luego preparar un proyecto de obra; los trabajos buscan materializar una solución técnica con la idea de reemplazar al sifón subterráneo que cruza el afluente. Los caños que conformaban el sifón se veían afectados por las crecidas de verano.

La puesta en marcha de los trabajos del Puente Canal tuvo como objetivo que la provisión de agua no sea subterránea sino aérea. De esta manera, ante la llegada de crecidas el agua pasará por debajo del puente y no romperá la conducción de la misma para el servicio de riego de los campos. La capacidad de la obra finalizada es superior a los 800 litros por segundo, a diferencia del viejo sifón que no conducía más de 600 litros.

La obra en Miraflores se encuentra a 15 metros aguas arriba del viejo sifón y está dotado de una estructura que forma vigas y columnas prefabricadas. Estas se apoyan en dos fundaciones intermedias a 4 metros de profundidad con pilas extremas de hormigón armado coladas in situ. El Puente Canal permitirá la provisión de agua de riego para un mayor número de hectáreas.

¿Cómo fue el montaje de la estructura del Puente Canal en Miraflores?

Las vigas y los apoyos para el montaje de la estructura del Puente Canal se fabricaron en la provincia de Córdoba. El material de estas es de hormigón armado pretensado al igual que los apoyos; las estructuras se montaron por medio de una grúa que la misma empresa confeccionó y trajo a Catamarca. Por último, se montaron los apoyos para las vigas en tres tramos y posteriormente se hormigonó totalmente.