Un grupo de mujeres de la UCR de Catamarca podría quedarse afuera de las elecciones

(Por Diego Nofal) La UCR está partida en Catamarca. Tras la reuncia de Roberto Gómez, acusado de abuso sexual, un grupo de mujeres radicales decidieron tomar las riendas del partido y se convertirán en las nuevas autoridades del comité en Capital. Esto molestó a los dirigentes radicales insistieron en la necesidad de que se convoque al Tribunal de Disciplina de la UCR Catamarca para que resuelva lo que consideran como una “inconducta” por parte de quienes decidieron tomar las riendas del partido político. “Ante la falta de respuesta por parte del actual presidente del Comité Provincia, Alejandro Páez, es que insistimos en esto”.

“Existe una postura sin fundamento alguno por el cual Páez no hace la convocatoria, pese a que desde la Junta Electoral ya se remitió todo lo presentado en contra de Natalia Herrera, Gabriela Nieva Larcher, María Luisa Moreno, Claudia Vera, Jessica Nieto y Vilma Canceco”, expresaron y agregaron que “si bien existe un fallo de la Justicia Federal por el cual no habrá internas y se espera la proclamación de las nuevas autoridades, actualmente sigue siendo Alejandro Páez el que conduce el partido y debe cumplir su rol convocando al tribunal de manera urgente”.

En el pedido de intervención del Tribunal de Disciplina, expresan que es necesaria y urgente su intervención ya que “se pone en juego la institucionalidad y la democracia del partido”.

En tal sentido, consideraron que el Tribunal debió haberse convocado “de manera inmediata a los efectos de avanzar en los temas fundamentales de la vida del partido” y que a esta altura “no se entiende la demora”.

Días atrás, la Junta Electoral de la UCR Catamarca decidió no involucrarse en este escándalo interno y se declaró incompetente ante el pedido que fue iniciado por el dirigente Enrique Sir. Entre otras cosas, el pedido se centraba en la no oficialización de las candidaturas de las mujeres. En este sentido, la Junta Electoral, por mayoría, resolvió informar a las autoridades partidarias y al Tribunal de Disciplina para que analice el planteo de las mujeres y determine si hubo inconducta partidaria. Ahora los dirigentes piden que la Junta no proclame a las nuevas autoridades hasta que no se resuelva esta situación.