¿Cómo serán los calendarios de cobros de Catamarca en febrero?

El Ministerio de Hacienda Pública informó como quedaron dispuestos los calendarios de cobros de Catamarca. De esta manera, partir del día tres del mes de febrero ya podrán recibir sus haberes los trabajadores de la administración pública provincial. De cara al inicio de un nuevo mes la ANSES también ya ha publicado sus calendarios de pagos.

En cuanto a los calendarios de cobros de Catamarca los primeros en recibir sus haberes en este mes de febrero serán los trabajadores de Salud. En este sentido estarán incluidos quienes integren el Ministerio de Salud, el Hospital “San Juan Bautista”, el Hospital de Niños “Eva Perón” y la Maternidad. Todos ellos podrán cobrar sus sueldos el miércoles 3 de este nuevo mes.

Por otra parte el Ministerio de Hacienda Pública informo el que jueves 4 de febrero recibirán sus sueldos quienes sean parte del Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario. Además los docentes de la provincia con DNI finalizado en 0, 1, 2, 3 y 4 cobrarán, según lo estipulado en los calendarios de cobros de Catamarca, el viernes 5 de febrero. Mientras tanto, el lunes 8 quienes tengan terminación en 5, 6, 7, 8 y 9.

Por último, el martes 9 será el turno de todos los trabajadores que integren el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles; Agua Energía y Ambiente y Desarrollo Social y Deportes. Luego en la última fecha de cobros recibirán sus haberes las cámaras de Diputados y Senadores, el resto de los organismos del Poder Ejecutivo y Tribunal de Cuentas.

Calendarios de cobros ANSES

Cabe destacar que todavía no se ha dado la confirmación oficial, peor ya es de público conocimiento que los pagos de haberes de este mes se verán afectados por los feriados de carnavales. Siendo así que los días 14 y 15 de febrero serán los días no laborales que afectaran al pago de haberes de la ANSES. Por lo tanto, se deberá esperar hasta el 17 para comenzar con el primer pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones que no superen los $21.393.