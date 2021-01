Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este fin de semana?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo este fin de semana se te presentarán maneras innovadoras de hacer las cosas que te ayudarán a avanzar más rápido con tus tareas. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que busques ver las cosas de una manera más positiva que de costumbre. En el amor en estos días busca apostar al diálogo y a conversar esos temas que vienen posponiendo. Para los que son de Aries en estos próximos días deberán darse lugar a abrirse con su entorno, aveces esta bien buscar apoyo en nuestros seres queridos.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis será importante que busques la estabilidad en tus relaciones, ya sea hablando, distanciándote, pero deberás hacer algo para lograrlo. Cáncer, deberás poner más de tu empatía en tus relaciones personales y si haces esto notaras como muchas cosas cambian. En el trabajo tu responsabilidad será la base de todo lo que tengas que afrontar en estos próximos días. En cuanto a géminis esta semana será para emprender e iniciar nuevas cosas, la actitud positiva y curiosa será la clave.

Leo y Virgo

Leo en el amor esta semana deberás tomar decisiones que marcarán un nuevo capítulo en tus relaciones amorosas, decide si quieres seguir igual o cambiarlo todo. En el trabajo sentirás que todo fluirá, pero esto será gracias a que tu creatividad esta al máximo y las soluciones corres por si solas, gracias a ello. Virgo el interés que le pongas a las cosas será directamente proporcional a los resultados que obtendrás. En el amor, el horóscopo evita que personas del pasado se crucen en tu camino, si es necesario da un giro de 180 grados para evitarlo.

Libra y Escorpio

Libra en estos días lo ideal sería que intentes prestarle más atención a tus familiares y a tu círculo de personas más cercano, has descuidado un poco de ellos. En el trabajo deberás soltar la creatividad y dejar que tus ideas guíen tu camino. Escorpio deberás actuar con mucha más cautela que lo normal, no te olvides que tus acciones repercuten no solo en ti sino que tambien en los demás. En lo amoroso entrarás en una fase donde comenzarás a valorar realmente a las personas que te rodean.

Sagitario y Capricornio

Sagitario estás dando demasiado de ti a personas que realmente no se lo merecen y es momento revisar que tan bien te hacen. En lo laboral se te presentará una oportunidad que no tienes que desaprovechar. Capricornio en el trabajo deberás seguir cuidando tus gastos, lo cual será algo difícil pero podrás hacerlo. En el amor es momento de cambiar tu manera de tratar, abre los ojos y ve el daño que estás generando a personas que están incondicionalmente para ti.

Piscis y Acuario

Acuario en el amor tus sentimientos serán muy intensos, pero evita que esto nuble tu vista y te cegué ante cosas que debes ver. Por otra parte el horóscopo para Piscis te recomienda que dejes las vueltas de lados y digas lo que sientas, sea tu pareja o no. En el trabajo ten cuidado con personas que no quieren verte crecer, demuéstrales que puedes valerte por ti mismo y darlo todo. Acuario, tendrás energías que te harán querer reclamar justicia, pero siempre y cuando este pedido no ponga en juego tu posición.