Raúl Jalil apeló a la resposabilidad de la comunidad para iniciar las clases el 8 de marzo

(Por Diego Nofal) El inicio de las clases es prioridad en Catamarca, por eso, el gobernador Raúl Jalil, se refirió al inicio del ciclo lectivo y sostuvo que desde su gobierno se está trabajando “para empezar las clases con protocolos el 8 de marzo. En Catamarca estamos pasando la primera ola, tenemos que seguir monitoreando la situación. Estamos trabajando para empezar las clases con protocolos el 8 de marzo”, dijo el mandatario provincial, desde Chile.

Además, el mandatario catamarqueño remarcó que será necesaria la participación de “los directores y los padres” para trabajar en conjunto y poder definir un protocolo para el inicio de las clases presenciales. Consideró también que “si tenemos un buen acompañamiento de la sociedad, las clases van a comenzar el 8”. En gran parte del país, la vuelta a las clases presenciales están garantizadas, aunque las autoridades siguen trabajando en los correspondientes protocolos.

Respecto a cuándo comenzará la vacunación de los miembros de la comunidad educativa, el mandatario provincial aseguró que “estamos por terminar con la vacunación del sector salud en las próximas dosis que lleguen, para comenzar con Seguridad y Educación. Lo mejor que puede pasar es que las clases empiecen”, explicó sobre una de las grandes incógnitas que tiene el sector educativo respecto de la vuelta a las escuelas y sobre las medidas sanitarias para proteger a los alumnos y a ellos.

Otro de los temas a los que hizo referencia fue la eliminación de las PASO. En este marco, Raúl Jalil explicó a la prensa que “todos los gobernadores, inclusive de otros partidos, estamos de acuerdo en la suspensión de las PASO. Yo en lo personal creo que la discusión de los candidatos tiene que regresar a los partidos políticos, es una opinión personal. La agenda de la pandemia es otra, los recursos son otros”, consideró.

“Es muy buena la renovación, yo salí de las PASO, pero para que la gente tenga mayor compromiso con la ideología no debe ser general. La gente no quiere la obligación de ir a votar en las PASO. Son una encuesta muy cara. Hay que hacerla, pero dentro de los partidos. No debe ser abierta ni obligatoria, debe ser dentro de los partidos”, remarcó y para finalizar habló sobre el encuentro binacional entre Alberto Fernández y Sebastián Piñera. “Nos atendieron muy bien”. Adelantó, además, que en el transcurso del día mantendrá reuniones con empresarios chilenos.