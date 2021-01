Autoridades desaparecidas en Valle Chico: vecinos bachean la calle con piedras y tierra

Ante la ausencia del Gobierno, los vecinos de Valle Chico o “Ciudad Satélite” se pusieron a parchar la calle con piedras y tierra. El lugar se convirtió en una zona insegura para transitar ante los tremendos pozos o baches y los yuyos en los espacios verdes por lo que algunos decidieron hacer algo. No es lo ideal porque igual puede representar un peligro en una calle oscura. La solución es provisora, sobra buena intención, pero no es la respuesta que necesitan los vecinos.

Valle Chico o Ciudad Satélite tiene muchos problemas de servicios. La iluminación, los desbordes cloacales, los espacios verdes de poco o nulo mantenimientos, muchas calles destruidas, una serie de inconvenientes que vinieron con las viviendas que entregó el Gobierno durante la administración peronista de Lucía Corpacci y Raúl Jalil. La capacidad de respuesta de los organismos oficiales ante el reclamo de los vecinos también deja mucho que desear.

Precisamente, cansados de reclamar, comenzaron con un bacheo casero con piedras y tierra viendo que nadie hacía nada. La falta de iluminación complementa un panorama de abandono en la zona. Los arreglos con piedras y tierra se hicieron en Avenida 12 y Avenida 27. Enviaron fotos y videos a El Aconquija para mostrar lo que estaban haciendo. Los vecinos taparon pozos hartos de esperar que las autoridades aparezcan.

De todas formas, el bacheo improvisado de los vecinos no es la solución. Se espera que tras estas publicaciones aparezcan los responsables y comiencen a trabajar seriamente en los servicios de Valle Chico. Para peor, aumentaron las cuotas de las viviendas, pero por supuesto no mejoraron los servicios. El titular de la Vivienda, Fidel Sáenz, dijo que no se los deja sin comer con este incremento en las cuotas y que tranquilamente lo pueden pagar.

Para la entrega de las casas están casi todos los funcionarios para las fotos. Después, no vuelven nunca más. El municipio de la capital conducido por Gustavo Saadi (FT) se encuentra haciendo trabajos en otras zonas, evidentemente tampoco se enteró de los problemas en Valle Chico o considera que en un barrio nuevo o relativamente nuevo, no puede haber tantos problemas como para tener que intervenir.