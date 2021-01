Ministerio de Salud de Catamarca: llegaron 10 equipos de oxigenoterapia para el Covid-19

El Ministerio de Salud de Catamarca adquirió 10 equipos para oxigenoterapia de alto flujo a través de cánulas nasales. Los mismos serán destinados al Hospital Carlos Malbrán; hay que remarcar que este equipamiento fue adquirido en tiempo récord por el espacio. La ministra Claudia Palladino y la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, se encargaron de la gestión.

Con la compra realizada por el Ministerio de Salud de Catamarca se aumentó la disponibilidad a 17 equipos en el nosocomio. El director del Hospital Malbrán, Daniel Godoy, remarcó el trabajo en conjunto del área administrativa del Ministerio con Compras de Gobierno. Gracias a la gestión se consiguió que en “tiempo récord” se logre que la fábrica envíe los equipos para ya tenerlos disponibles.

Los equipos para oxigenoterapia se utilizan como un modo de oxigenación no invasivo. Además, no tienen la necesidad de la intubación o la colocación de un paciente en un respirador. “Esta técnica es No Invasiva, permite oxigenar al paciente. Tenemos una muy buena experiencia en evitar que el paciente vaya a respirador. Es muy confiable y tolerable para la persona ya que muchos pueden, por ejemplo, comer sin problemas”, agregó.

Por último, Daniel Godoy dijo: “No hay ningún otro hospital público que tenga tantos equipos. Somos pioneros en la técnica y en la cantidad de equipos de los que contamos para utilizarlos en pacientes positivos de Covid-19. He planteado una estrategia de tratamiento de pacientes con esta modalidad desde que inició la pandemia y reitero, hemos tenido una muy buena respuesta”.

El Ministerio de Salud de Catamarca y la vigilancia activa del dengue

El Ministerio de Salud de Catamarca continúa realizando acciones con el fin de prevenir la enfermedad del dengue. En diciembre se dio inicio a la actividad estival 2021 con el monitoreo entomológico en 7 barrios de riesgo en Capital; también se realizó el control de ovipostura en 13 barrios del norte y sur de la misma ciudad. Los controles en cuestión se realizan de forma semanal y continua.