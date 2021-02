La pandemia sigue, pero la EC Sapem dio la orden de empezar con los cortes de energía

Se terminó el plazo de gracia para los servicios, el que no pagó durante meses, tiene que hacer frente a enormes deudas producto de la acumulación de facturas. Por caso en la EC Sapem de energía de Catamarca salió la orden de cortar a todos los vecinos que no se acerquen a hacer un plan de pago que, de acuerdo al monto y forma de pago, tiene intereses. La pandemia sigue, pero las empresas comenzaron a intimar a los usuarios para que abonen. El interior más complicado.

Si la pandemia sigue no se entiende cómo una familia que no pudo hacer frente a una boleta mensual va a poder pagar la deuda anterior más el consumo mensual. La medida tiene cierta sin razón o es ilógica si consideramos que el panorama no ha cambiado mucho o que las cosas pueden empeorar. De hecho rige alerta amarilla con nuevas restricciones tal como lo publicó El Aconquija. Si la situación se endurece en materia sanitaria, difícil que la gente pueda reunirse con la plata y pagar.

La decisión pone a los trabajadores de la EC Sapem en un dilema pues se les debe cortar la energía a familias pobres lo que implica una reacción inevitable por parte de los moradores de la casa. Hay situaciones donde se tiene que pedir la colaboración de la policía para poder hacer efectiva este tipo de medidas. Por lo general son episodios de violencia donde corre riesgo el trabajador de la EC Sapem y el vecino enojado.

Por su parte el usuario también sabía que el periodo de gracia se iba a terminar y que este día llegaría. Para hacer frente al nuevo compromiso, el vecino tendría que ajustar bien los pantalones atento a que es una deuda que arrastra -en muchos casos- desde marzo del año pasado a la fecha. La empresa ofrece facilidades de pago en cuotas, por supuesto, a menos cuotas, menos intereses. Algunas notificaciones ya llegaron otras están en camino.

Es la nueva directiva de las autoridades para enero-febrero del año que comienza, una intimación por parte de la empresa estatal. La gente se queja porque una factura viene un monto razonable y otra una cifra exorbitante. La empresa asegura que es el consumo o que tiene una fuga interna. Al vecino no le queda otra que pagar mientras inicia un reclamo que va a morir en la nada pues la burocracia ha sido creada para que se haga efectivo el pago y el tiempo pase sin ninguna solución.