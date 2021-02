Caso Brenda Micaela Gordillo: familiares y amigos pidieron justicia por el femicidio

Los familiares y amigos de Brenda Micaela Gordillo se manifestaron frente a la Cámara Penal N° 1 para pedir justicia por el femicidio. Los manifestantes exigieron la cadena perpetua a Naim Vera quien está imputado en la causa y preso en el Penal de Miraflores. En la manifestación también estuvieron presentes los familiares de Hugo Ocampo asesinado durante enero en la localidad de Antapoca, Valle Viejo.

La convocatoria se efectuó a través de las redes sociales y tuvo como objetivo pedir cadena perpetua y juicio oral público después de 11 meses del hecho. La sentada comenzó a partir de las 9:00 hs frente a la Cámara Penal N° 1 ubicada en calle Junín y San Martin. Al mismo tiempo, la familia continúa con la campaña para solicitar colaboración para financiar los costos jurídicos de la causa, estudios, asesores, entre otras cosas.

Por otro lado, el abogado de la familia de Brenda Micaela Gordillo, Sebastián Ibáñez, confirmó que la querella solicitará que el juicio sea público y presencial. En este sentido afirmó que esperan que se asegure la participación de la gente respetando los protocolos; esto busca garantizar el control ciudadano ante la gravedad del delito. También quieren que sea presencial para “no esconder el femicidio detrás de una pantalla”.

La fecha para el debate aún no está confirmada, el presidente del tribunal será quien la defina y dé a conocer en los próximos días. Desde el lado de la querella van a solicitar que estos actos no lleven más de dos meses para que a más tardar en abril se realice el acto. Los familiares creen que por la gravedad del hecho es necesario que se priorice este caso para el juicio y no se postergue más.

¿Cómo fue el femicidio de Brenda Micaela Gordillo?

Brenda Micaela Gordillo fue asfixiada hasta la muerte, descuartizada y alguno de sus restos fueron quemados en una parrilla. La autopsia del cuerpo reveló que la joven falleció por asfixia mecánica por parte de su novio, Naim Vera. La situación ocurrió el 29 de febrero de 2020 cuando la pareja se encontró para dialogar y todo terminó en un atroz hecho de femicidio en Catamarca.