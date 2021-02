Covid-19 en Alijilán: La fiesta en finca privada de familia adinerada vinculada al poder

El Covid-19 se extiende al interior. Y no solo es importante la aparición del primer caso sino el “nexo” para poder contener al virus. No se trata de hurgar en las vidas privadas pero si no sabemos cómo entró y le perdemos el rastro al Coronavirus no se puede aislar con éxito. En Alijilán los vecinos están convencidos que el Caso Cero se rompió por una fiesta de una familia adinerada vinculada a poder y al peronismo donde fueron también funcionarios provinciales.



A la fiesta que se realizó en una finca privada que sería propiedad de una familia Gerez donde asistieron varios funcionarios del Gobierno provincial. La tradicional familia vinculada a la producción tiene vínculos estrechos con el peronismo, incluso uno de los miembros es o era Punto índice. La localidad de Alijilán era libre de Covid-19 pero aparecieron los primeros casos generando la consecuente y necesaria preocupación en la sociedad que ahora debe extremar los cuidados.



El virus no distingue entre irresponsabilidad de ricos e irresponsabilidad de pobres. Donde falta prevención, por ahí se mete el Covid-19. Lo que sucedió en Alijilán es lo que ocurrió en otros puntos de la provincia, una fiesta o festejo que terminó con aislados. Por eso una parte de la comunidad exige a las autoridades reforzar los controles para no tener que lamentar medidas más duras después. Pero otra parte de la sociedad cree que nunca se va a contagiar y asiste a los eventos olvidando la prevención.



En Villa Vil (Belén) había dos teorías cuando dejó de ser zona libre de Covid-19. Una fiesta donde se festejó el cumpleaños de una enfermera y una cena show en un pub del lugar. No sirve echarse la culpa y pelearse, lo que sirve es determinar cómo surgió el contagio para poder saber mínimamente por dónde anda el virus, contenerlo y aplicar los esfuerzos y recursos de manera eficaz. De lo contrario, las autoridades no tienen idea dónde anda el virus, las acciones son inútiles y se malgastan fondos públicos.