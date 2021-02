OSEP Catamarca: afiliados sin derivación por enfermedad mientras Norberto Bazán sigue de vacaciones

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca), Norberto Bazán, no volvió más por la institución. Se fue aislado cuando se detectaron casos de Covid-19 en la obra social y luego enganchó con las vacaciones. Ni Norberto ni su hija, que también trabaja en OSEP, retornaron el trabajado en Enero. Con los problemas que hay en la obra social, el mayor tiene que ver con la negación de las derivaciones, el máximo responsable sigue de “vaca”.



Parece que Norberto Bazán renegó mucho el primer año de gestión así que decidió tomarse 30 días de vacaciones. Su hija, la que llevó como colaboradora, también se fue. Hay personal a cargo pero que según los empleados y afiliados se marchan a las 10 de la mañana. La última buena noticia que publicó El Aconquija sobre Bazán es que había cambiado la camioneta. Pero hoy aún está desaparecido.



No solo es un problema acceder a las derivaciones (se requiere de una fuerte amistad o influencia política) sino que los que consiguen la derivación solo tienen cobertura médica. La OSEP Catamarca no se hace cargo de comida y alojamiento. El tema es que con la pandemia vigente, otras provincias tienen serios problemas de hotelería y por tanto no es fácil andar con enfermos y al mismo tiempo tratar de ubicarse en algún lugar para descansar o hacer pie mientras se deambula por los médicos.



La administración del gobernador Raúl Jalil buscó ahorrar y evitar las derivaciones desde que comenzó la gestión. En consecuencia, Bazán, planificó una serie de recortes por lo que cada vez era más complicado acceder a las derivaciones ¿Por qué? La conducción de la obra social entiende que muchas de las enfermedades pueden ser tratadas en Catamarca. La pandemia vino como anillo al dedo para aplicar esa decisión política con el objeto de sacar a la OSEP Catamarca de los números rojos en la que la han hundido los directores anteriores.



El trascendido es que Bazán no vuelve a la obra social porque evaluaba ir al Ministerio de Salud en lugar de Claudia Palladino o para formar parte del equipo de la actual ministra. Bazán es hombre de confianza del Gobernador, de hecho prestaba servicio en uno de los sanatorios de la familia Jalil. Estuvo en el SAME durante la gestión Corpacci. Tiene un perfil duro y el hombre supuestamente ideal para hacer prevaler el aspecto económico por encima de cualquier otro valor.