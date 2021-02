Andalgalá: Lo chocó un taxi y quedó sin talón luego de varias cirugías en el hospital

El joven es de apellido Cedrón. Un taxista lo chocó en el distrito de Huaco (Andalgalá) y todo cambió. Se le abrió el talón que quedó colgando tras el accidente. Fue sometido a varias cirugías en el Hospital “José Chain Herrera” pero las cosas empeoraron en lugar de mejorar. La familia vendía pan y leña para sobrevivir. La madre firmó un papel pero no sabe leer. Vendieron ya casi todo, heladera, ropero, moto, etc, porque no tienen para los antibióticos. La historia contada por El Aconquija.



Se llama Rodrigo Cedrón. Es hijo de Roxana Rodríguez y José Cedrón. Rodrigo iba en una moto a la altura de La Laguna en el distrito andalgalense de Huaco cuando lo chocó un taxista que de acuerdo a la versión de la familia se dio a la fuga por lo que intervino la policía. El talón le quedó colgando por eso fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en el Hospital de Andalgalá, al principio le hicieron 3 puntos pero no hubo mejora, por el contrario, empeoró.



El accidente fue el 11 de enero a la noche. Tal vez la oscuridad tuvo mucho que ver con el siniestro vial. El caso es que Rodrigo desde entonces la viene pasando muy mal porque fue derivado al Hospital San Juan Bautista de la capital de Catamarca sin suerte, sin una solución definitiva lo curaron y regresó con la noticia de que podía necesitar una prótesis o injerto. El padre discutió con los médicos y la madre del menor firmó un papel pero no sabe leer. No sabe qué firmó.

La herida fue muy profunda, luego sacaron pedazos de talón y más pedazos generando un hueco que requiere atención por posibles infecciones con el calor que hace. Necesita antibióticos, gasas, vendas, insumos para curación por eso vendieron casi todo lo que tenían. Actualmente están sin heladera por ese motivo, también se deshicieron de una moto y un ropero. El municipio de Andalgalá conducido por el intendente Eduardo Córdoba mandó solo un bolsón y una caja de gasas.



Rodrigo tiene 17 años. Con cada operación le sacan un pedazo de carne sin solucionarle el problema de fondo. La vida de Rodrigo cambió para siempre. La familia está desesperada. “Pido que algún cirujano se ponga la mano en el corazón y nos llame. Que nos digan que lo van a operar a Rodrigo para poder quedarme un poco tranquila, tengo miedo con este calor que se le infeccione el pie. Mis padres están sufriendo. Muchas gracias”, escribió Romina, hermana de Rodrigo. Para ayudar comunicarse al 3835507252 o 3835401227.