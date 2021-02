Antofagasta de la Sierra: escuela de periodo especial sin docentes ni conexión a internet

En el interior de Catamarca, la realidad es más dura que en la capital. Por caso, en la ciudad se puede tener una educación virtual aunque sea con mala señal. Pero, por ejemplo, en el departamento “minero” de Antofagasta de la Sierra, hay una escuela de periodo especial sin docentes ni conexión a internet hace mucho tiempo. Se trata de la escuelita Nº 167, en La Ciénaga Redonda, Salar del Hombre Muerto. La ministra de Educación, Andrea Centurión, no se enteró.

El Aconquija estuvo con vecinos de la zona que confirmaron que la escuela no está funcionando por falta de docentes y que tampoco se está utilizando la modalidad virtual porque el sistema de comunicación ahí es pésimo. De manera que los chicos están sin clases porque no se ocuparon de garantizar la presencia de docentes y porque tampoco se pueden comunicar vía internet para no seguir perdiendo días de clases.

La Escuela de La Ciénaga Redonda está ubicada a 180 km de la cabecera departamental, pero la falencia del internet es en todo Antofagasta de la Sierra. Tiene un sistema precario e insuficiente que colapsa con pocos teléfonos. La conexión fue publicitada por la clase política como un gran logro para la zona minera y turística pero hay que tener mucha suerte para poder mandar o recibir un mensaje de WhatsApp. Es tan malo que no es garantía de nada. Menos para estudiar.

Dicen que por un problema de salud, el intendente Julio Taritolay, no ha vuelto por Antofagasta de la Sierra y que tampoco el segundo al mando -un sujeto de apellido Fabián- pudo atender los reclamos legítimos de la comunidad. Se organizan campeonatos deportivos con premios importantes al mismo tiempo que la educación y la salud están cada vez peor. Mientas no hay clases en las escuelas, ni remedios en el hospital, Fabián se concentra solo en campeonatos y juegos. Pan y circo.

Las autoridades municipales y sobre todo las autoridades del Ministerio de Educación no han tomado el hecho de que los chicos no tengan escuela ni comedor de una manera seria. Pasan los meses y los responsables no se terminan de organizar. La ministra Andrea Centurión al parecer desconoce lo que sucede en las escuelas del interior, donde la vulnerabilidad es mayor, donde falta de todo, donde las cosas no se manejan con un telefonazo como sucede en capital. Falta empatía, federalismo, lo que sacan a relucir insistentemente cada vez que les prestan un micrófono.