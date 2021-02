Ciclo lectivo 2021: ¿cómo es la situación de los colegios privados de Catamarca?

Los colegios privados de Catamarca se encuentran trabajando en sus espacios pedagógicos para el inicio del ciclo lectivo 2021. A casi un mes del reinicio de las clases, el apoderado legal del Colegio del Carmen, Raúl Goitea, expresó cómo es la situación del sector y la intención de regresar a la presencialidad. “Siempre respetando la situación epidemiológica y los dictados que derivan de esta situación”, remarcó.

“Los modelos que se están analizando y viendo en general es la bimodalidad. Y esto es como se planteaba el año pasado en agosto con las aulas burbujas; los grupos reducidos, por turnos y con todos los protocolos preventivos. Es con lo que nosotros nos estamos preparando a la espera de que termine de dictaminar el Ministerio de Educación”, comentó Raúl Goitea sobre el ciclo lectivo 2021.

“Hay que analizar el contexto y número de alumnos de cada uno de los colegios porque no es lo mismo el espacio físico de establecimientos que tienen una sola división; o colegios como el nuestro que tienen cuatro o colegios que tienen mucho espacio libre y otros que tal vez no lo tengan. Eso se tendrá que analizar en cada situación particular, en el marco que nos den”, continuó.

Para definir las pautas, el Ministerio de Educación reunió a todos los colegios privados para la semana que viene. En este contexto, el apoderado del Colegio del Carmen declaró: “Tenemos esa reunión el miércoles porque precisamente queríamos esperar a ver lo que decía Educación. Más allá de un posicionamiento que nosotros podamos tener, es importante tener a los chicos en la escuela burbuja”.

El Ministerio de Educación y los fondos para el ciclo lectivo 2021

El Ministerio de Educación de Catamarca depositó $10 millones para solventar los protocolos necesarios para el inicio del ciclo lectivo 2021. En el marco del pronto comienzo de clases se está preparando el “Fondo Escolar Insumos para apoyar la prevención del Covid-19. El mismo será usado para respaldar los costos de desinfección y limpieza para prevenir contagios del virus en la provincia.