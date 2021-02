Desbordado el Malbrán, comenzaron a hacer lugar en el hospital San Juan Bautista para pacientes Covid-19

El Aconquija pudo saber que, desbordado el Monovalente “Dr Carlos Malbrán”, comenzaron los trabajos para hacer lugar en el hospital San Juan Bautista a pacientes que llegarán inclusive desde mañana (4 de febrero). La preocupación del personal del HSJB es que muchos aún no fueron vacunados con la Sputnik V. Aunque aún vacunados se puede contraer igual el Covid-19, enfermeras y médicos creen que no se gestionó con rapidez. Autoridades que no están a la altura de las circunstancias.

4 mil personas pasan diariamente por el hospital San Juan Bautista, pero, no solo son enfermeros y médicos sino también choferes y camilleros, personal de limpieza, etc, etc, lo que se deben vacunar. Faltó gestión por parte de los jefes y directores del nosocomio, de la ministra de Salud, Claudia Palladino y del gobernador Raúl Jalil para vacunar en el HSJB. Mientras hay casos de gente que fue vacunada de dudosa actividad esencial.

Se sabía que desbordado el Monovalente “Dr Malbran” los pacientes iban a ser derivados al hospital San Juan Bautista. El sistema colapsó con el aumento de casos diarios de coronavirus y las derivaciones desde el interior provincial al Malbrán. Los departamentos no están en condiciones materiales de contener a pacientes con Covid-19, tampoco tiene recursos humanos, así que, eran cargados en la ambulancia para dejarlos en el Monovalente de capital. Lo que nunca se hizo es acondicionar y preparar el HSJB, el centro de salud más importante de Catamarca. A esta hora se ajusta y se acondiciona todo.