OSEP Catamarca le niega la derivación, se fue igual a Córdoba y ayer no tuvo para comer

Afiliada de OSEP Catamarca se fue a Córdoba de manera particular porque la obra social le niega la derivación. Sufre de graves hemorragias y se hace atender hace tres años en la Clínica Vélez Sarfie la institución estaba de vacaciones, en marzo llegó la pandemia. Harta de hacer trámite online sin solución se fue igual, ayer no tuvo ni para comer porque OSEP tampoco cubre alojamiento y comida. La triste historia de Tamara.

“Hace tres años me hago atender en Córdoba por problemas en la sangre porque en Catamarca no me supieron diagnosticar ni dar una solución. En Córdoba me hago atender en la Clínica Vélez Sarfield con una oncohematologa, ella siempre me tuvo controlada porque sufría graves hemorragias. Con los directivos anteriores de OSEP Catamarca nunca tuve problema para viajar pero la nueva administración me dejó sin atención y acá estoy sin cobertura”, le dijo Tamara Vildoza a El Aconquija mientras que Norberto Bazan, director de la obra social, continua de vacaciones.

“Tenía control el año pasado en febrero y cuando fui me dijeron que en época de vacaciones no se daban derivaciones. En marzo llegó el coronavirus y nunca más me controlé. En plena pandemia me quedé embarazada y se me estranguló una trompa por el tema de las hemorragias. Salí sola adelante. Ahora mandé de nuevo todo a la obra social y la respuesta de la doctora Páez fue que las derivaciones solo se dan cuando son de vida o muerte, o recién a partir de marzo”, dijo la mujer que está abandonada a su suerte en la vecina provincia de Córdoba.





“Pedí hablar con ella (la doctora Páez) pero no me dieron solución, nunca la pude tener cara. Envié todo por Gmail como me lo indicó un empleado de ahí. La médica antes mencionada me rechazó la documentación porque dice que era vieja la fecha. Le expliqué que le enviaba lo que tenía, ya que se me había solicitado un control pero ellos me lo negaron y no podía tener informes médicos actualizados porque la doctora no me controló más. Se negó a darme la derivación”, comentó Tamara a El Aconquija sobre OSEP Catamarca.

“Me vine particular a Córdoba, me pagué todo y ni siquiera logré cobertura. Fui a la Delegación a reclamar y no hay quien atienda. Todo cerrado, dos empleadas que no deciden nada. Me dijeron que ellas no pueden hacer nada. Y no hay nadie, lo único es otro Gmail. Envié el pedido pero te dicen que tenés que tener derivación o Carta de presentación. Con los descuentos que hacen esto es una burla y están jugando con la salud de la gente”, expresó.

“Tuve que pagarme pasaje. Pensión. Todo particular. Es una vergüenza. Dónde va a parar el Aporte Solidario que me descuentan más la cuota de afiliado si no tenemos cobertura, una vergüenza la obra social que nos impone el Gobierno. Tengo que volver el 17 de febrero de nuevo, pero no estoy en condiciones de gastar porque no dispongo. Hoy inclusive no tuve para comer. No conozco a nadie, la obra social nos dejó sin recursos”, finalizó.