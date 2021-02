Raúl Jalil, no hay chances que esa cosa cueste 1 millón de dólares

No cierran los números de Nación con los de Provincia. En el marco de la pandemia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le mandó millones al gobernador Raúl Jalil que no se reflejan en el sistema sanitario de Catamarca. Por caso, es imposible que esa cosa de durlock, una pobre infraestructura presentada como Centro de Almacenamiento de Vacunas cueste 1 millón de dólares. No hay chances que ese precario lugar valga casi 90 millones de pesos. ¿Quién controla?

El sistema sanitario amenaza colapsar en Catamarca por las decisiones políticas tomadas para invertir el dinero que mandó Nación. Se hizo el monovalente Malbrán en la estructura de un centro recreativo (CIIC) que costó millones de pesos armarlo y ahora el gobernador dijo que lo va a desarmar para armar el nuevo hospital en otro lugar. Esa marcha y contramarcha tiene costos económicos y sociales altísimos para los catamarqueños.

Otras provincias concentraron su atención en centros de aislamiento, en la cantidad de camas para armar en diferentes puntos de tal forma de no concentrar todo en un mismo lugar, en los respiradores, en trabajar con los hoteles y la gastronomía local durante la etapa de aislamiento para darles una mano también, reforzaron las terapias intensivas. En cambio Raúl Jalil gastó mal y encima los números están superinflados.





Textuales del gobernador hoy: “Agradecemos los 400 millones en transferencias más 700 millones en tecnología. Vamos a tener un tomógrafo nuevo a fin de año. Compramos un terreno de 40 hectáreas para construir el Malbrán, que en algún momento vamos a tener que trasladar para que se recupere el CIIC. Vamos a tener un Vacunatorio. Tenemos un Centro de Almacenamiento (de vacunas) de 1 millón de dólares, obras de infraestructura hospitalaria por 1.700.000 dólares. Equipamiento de alta complejidad (un tomógrafo, una torre de endoscopia, equipamiento de diagnóstico, ambulancias)”.

En lugar de reacondicionar el HSJB y los hospitales del interior, trabajar con los hoteles y gastronómicos locales, lo que hizo el Gobernador fue regarles ambulancias a los intendentes para que carguen a los contagiados y los acumulen en el Malbrán, no es extraño que se colapse el Monovalente de SFVC si el sistema o la estrategia sigue siendo derivacionista. No hay ni hubo nunca desde que comenzó la pandemia transparencia en el uso de los fondos públicos que mandó Alberto. Raúl Jalil hizo lo más caro e ineficiente, en lugar de lo más práctico y conveniente.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.