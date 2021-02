Tinogasta: Camioneta de Riego con un lavarropas haciendo de flete

Si los vehículos oficiales siguen de fletes y los funcionarios haciendo de fleteros tal vez les convenga poner una “fletería”. Hoy una camioneta de Riego de la provincia llevando un lavarropas en la zona de la Terminal del departamento Tinogasta. Atrás sin patente y con una luz lateral rota pero adelante se puede leer KMK312. Los vehículos están a cargo de un tal Justo Bravo de Riego de Tinogasta. Foto del Correo de El Aconquija, el diario de confianza de los catamarqueños.



No faltan las excusas pero la gente ya no cree. No se pude disponer de los vehículos oficiales para trámites o beneficios personales. Tienen una función específica porque después cuando se los necesitan o están en el taller o no tienen combustible. Qué puede costar pagar un flete a la gente que se dedica a eso. Es más barato pagar (y dar trabajo al mismo tiempo) que tener que soportar luego el reclamo de la sociedad que les llama la atención con razón en las redes sociales.



“Camioneta de Riego del departamento Tinogasta haciendo de flete, patente KMK312 conducida par Justo Bravo, acá a las camionetas las usan para uso particular, cuando se las necesitan no tienen combustible”, señala el vecino tinogasteño que se comunicó con el El Aconquija para manifestar su indignación ante un desmanejo en el parque automotor muy común pero que no hay que naturalizar sino precisamente denunciar.

La camioneta de Riego andaba con un lavarropas por la zona de la Terminal en Tinogasta, en inmediaciones al Corralón Sánchez. Sin duda el funcionario del gobierno provincial -o puede haber sido un chofer- estuvo abocado a retirar este aparato para llevarlo a algún domicilio particular de algún familiar o amigo. Se supone que, si tiene para comprar un lavarropas nuevo, entonces también pagar flete. ¿Por qué usar un vehículo oficial? ¿No podía esperar que se lo lleven de la casa comercial?



A no ser que Bravo inaugure pronto un lavadero de la ropa de trabajo de Riego por eso compró un lavarropas. O tal vez, se cobró el flete y con esa plata se comprarán dos litros de aceite porque desde Provincia no mandan recursos para mantener el vehículo oficial. O es un regalo sorpresa para su pareja y quería llevarlo en persona (se aproxima el Día de los Enamorados). O aun no cobró el sueldo y no tenía para el flete, fue largo enero. Algo pasó. Esperamos la explicación oficial correspondiente.