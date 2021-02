Víctor Luna criticó al PAMI por su atención y un grupo de jubiliados lo trató de “eterno legislador”

(Por Diego Nofal) El presidente del bloque de diputados de la UCR, Víctor Luna no tuvo reparos en criticar a las autoridades del PAMI por el servicio que le brindan a a los jubilados y remarcó que “no les preocupa, ni les importa que sufran los abuelos. Es una vergüenza lo que está pasando en el PAMI” y sostuvo que existe una “situación anárquica” e hizo referencia a situaciones de “grave deterioro institucional que ponen en peligro las prestaciones a los jubilados”.

El legislador confesó que fue él quien recibió “cientos de quejas” por parte de afiliados de la obra social. En ese marco, afirmó que él constató personalmente “el penoso peregrinar y maltrato de esta franja etaria que no tiene voz y que siente impotencia por no poder hacerse escuchar”.”Se están muriendo los viejitos por la pésima atención del PAMI”, dijo Luna y agregó que se trata de un tema muy sensible, todo el mundo lo está sufriendo al PAMI.

“Además, digitan todo, la zona, los médicos con los que se tienen que hacer atender y los sanatorios, y para la internación. Es increíble que los abuelos no tengan la libertad de elegir nada, son manipulados y deciden todo por ellos, esto ya no es una obra social, se ha convertido en un negocio millonario. Aplican una metodología que está matando a los viejitos, es un sistema que los está liquidando, están en virtual indefensión y los que más lo padecen son los del interior”, amplió Víctor Luna.

CUESTIONAMIENTOS A LUNA

Luego de que el legislador Víctor Luna realizara fuertes declaraciones sobre el servicio del PAMI, un grupo de centros de jubilados de la provincia repudiaron sus dichos y lo trataron de “eterno legislador”, “cínicos, falaces y demagógicos”, a través de un comunicado. Además, advirtieron que Luna “agravió desde el desconocimiento o la mala intensión, el trabajo de PAMI Catamarca”, argumentaron los jubilados que salieron a apoyar al organismo.

“El diputado Luna, a falta de trabajo y aportes reales a la sociedad, se dedica ahora desesperadamente a figurar en los medios como opinólogo de todos los temas, simulando un protagonismo que coincide con el final de su mandato y la búsqueda de méritos para seguir con sus privilegios”, señala la misiva que firman las autoridades de los centros “Villa Parque Norte”, “Sagrada Familia”, “Eva Perón”, entre otros.