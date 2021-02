Gracias a Dios, en Catamarca tenemos políticos incorruptibles

En Tucumán investigan corrupción en YMAD pero en Catamarca eso no sucedió, no sucede ni sucederá nunca. Los catamarqueños no sabemos lo que es la corrupción estatal o corrupción minera. Gracias a Dios hemos sido bendecidos con políticos y funcionarios probos, virtuosos e incorruptibles por eso la justicia de Catamarca no tiene casi nada que investigar. Esta suerte no la tienen otras provincias aunque tenemos la única mina de oro y plata del mundo que da pérdidas.

La empresa YMAD (mal) administra hace 50 años Farallón Negro, un yacimiento ubicado en el departamento Belén. La corrupción estatal es histórica y alcanza a todos los gobiernos. Por ejemplo nadie sabe que se hicieron las monedas “Esquiú” de oro y plata. Nunca nadie supo cuántos lingotes de oro se sacaron y qué se hizo con ese recurso. Ningún peronista o radical puede decir cuál es la producción actual de Farallón Negro y dónde van a parar eso.

Para hacer más oscura la cosa, ya no refinamos en Catamarca. Refinamos en… quién sabe dónde. YMAD, una empresa que explota los recursos naturales históricamente corrompida pero aquí no hay nada que investigar. Son impolutos, intachables, impecable. Le diría que hasta académicos fueron para saquearnos los “propios”. Para ser sinceros en lo único que pudo mostrar algún logro o éxito YMAD en toda su triste historia fue cuando se asoció con Alumbrera (UTE con Xstratta).

YMAD abrió una oficina pero cerró la refinería en Catamarca. Es más rentable apostar a la burocracia estatal, al oscurantismo minero. Y la única forma de tener una empresa oscura es que tenga personajes oscuros al frente. Pero no en el fondo no es un tema de vuelo literario sino de números. Si un lingote de oro cuesta 34 mil dólares, 25 lingotes mensuales hacen un total de 850 mil dólares. Si eso lo traducimos en moneda argentina hablamos de poco más de $66.000.000 (sesenta y seis millones de pesos) por mes. Multipliquemos por 12 meses, nos da la friolera cifra de $795.000.000 anuales.

La política es negocio por eso no cierran la mina de oro y plata en Belén. El discurso de que Farallón Negro da pérdida es un verso. Lo que ha faltado siempre es honestidad y transparencia, desde Ramón Saadi para acá, pasando por Castillo, Brizuela del Moral, Lucía Corpacci y Raúl Jalil. En Tucumán un rector de la UNT va a juicio por el manejo de fondos provenientes de YMAD. En Catamarca nunca hubo corrupción, no se descubrió y jamás se probará.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija