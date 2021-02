Llamaron genocida a Lucía Corpacci por su cambió de postura sobre el aborto

(Por Diego Nofal) Las críticas contra Lucía Corpacci por su voto a favor del aborto son cada vez más duras. Una provincia profundamente religiosa vio como una traición la decisión de la diputada nacional. Recordemos que la legisladora se había manifestado en contra del aborto y en el debate del 2018 había decidido permanecer al margen. Esta vez apareció como una férrea defensora de la legalización del aborto. En Catamarca interpretaron que su voto había sido el resultado de una orden directa de la Casa Rosada. La escalada de críticas llegó a que un grupo provida la tildara de genocida.

“Ni olvido ni perdón para ustedes. Son lo peor de la política en la provincia de Catamarca, entregaron la vida de los niños por nacer y son responsables del mayor genocidio de la historia. Corpacci, Castillo y López mancharon sus manos con sangre de inocentes”, publicó la asociación Somos Más, que cuenta con más de 6.000 seguidores. Además acompañó el posteo con una foto de los tres legisladores catamarqueños, manchada de sangre y con un cartel que dice “genocidas”

Pero Lucía Corpacci aún es una persona con poder en Catamarca. Desde el orbe político salieron a defenderla. “Repudio que un grupo difame a los legisladores nacionales quienes votaron en el marco del ejercicio de sus representaciones institucionales conferidas por el voto popular” indicó Cecilia Gerrero, presidente de la Cámara de Diputados. A la vez, lamentó la existencia de “posiciones intolerantes, oscurantistas y antiderechos que pretenden, aún después de sancionada una ley de la Nación, seguir imponiendo su pensamiento único”.

“Es inaceptable que este grupo descalifique con metodologías que evidencian violencia, ignorancia y mala fe a quienes piensan distinto y que recogieron el clamor de las luchas feministas que procuran el respeto en los derechos de las mujeres y personas gestantes para terminar con la clandestinidad, la criminalización y la desigualdad que históricamente afectan especialmente a las mujeres más pobres, para que tengan el acompañamiento de un Estado presente, Estado que decidió no mirar nunca más para otro lado”, agregó Guerrero.

Desde el grupo Somos Más salieron a contestarle con dureza. “La presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Dra. Cecilia Guerrero nos repudia. Si, ella. Mujer de marcada militancia abortista y autora del proyecto de ley de aborto en Catamarca y de reforma de nuestra Constitucion (que hasta ahora defiende la vida desde la Concepción hasta la muerte natural), se atreve a llamarnos “violentos, oscurantistas y antiderechos”. La única manera de entender sus reacciones en contra nuestra, es pensar que cada tanto necesita lograr 15 minutos de prensa y se engancha como ahora, en un tema que la tiene al margen, pero igual elige subirse al ring”, señalaron.

“Ella no se solidariza con los diputados Corpacci y Rodriguez, y mucho menos con el Senador Castillo. Ella sólo destila odio hacia nosotros, y hacia cualquiera que no piense como ella, y sinceramente, no esperábamos más de ella. Pero en esta oportunidad es la gente la que nos apoya y le responde. Por eso, no diremos más y en las imágenes dejamos que la gente hable por nosotros.