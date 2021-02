Valle Viejo: funcionario de Acción Social bloqueó a un sospecho de Covid-19 que pedía ayuda

Un empleado de la municipalidad de Valle Viejo pidió ayuda al Secretario de Acción Social de la comuna chacarera porque era contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y lo bloqueó en el celular. Se trata del joven dirigente susanista, Cristian Paéz, que, al leer el mensaje de WhatsApp del municipal pidiendo asistencia por aislamiento, el Secretario no tuvo mejor idea que bloquearlo. En Valle Viejo pesa más la ideología que la salud.



Lucas Varela es personal de planta permanente de la municipalidad de Valle Viejo. Varela es pareja de una mujer de apellido Ibarra que trabaja en una panadería. Esta última dio positivo para Coronavirus y tuvo que aislarse. Ibarra tiene un hijo con Varela. Al enterarse, el hombre intentó autoaislarse y solicitó ayuda a la patronal, en este caso, a funcionarios de la comuna chacarera que conduce la intendenta peronista Susana Zenteno. Pero, lo bloquearon.



Varela ya había sido castigado como sereno por pertenecer a otro partido político, diferente al oficialismo provincial y municipal. De manera que, fue sorpresa y no fue sorpresa cuando el funcionario Páez le clavó el visto y luego lo bloqueó. Ante este desamparo, el municipal se comunicó por sus propios con una doctora de apellido Carabús que le extendió un certificado para justificar las faltas al trabajo hasta que se conozca el resultado del hisopado.



Recordemos que una mujer se quemó a lo bonzo en el CAPE cuando recorría las oficinas de Desarrollo Social de la provincia después de que le cerraran la puerta en la cara, una funcionaria la bloqueara en el teléfono y que otro funcionario le dijera incentivándola que “se queme” que “sería una menos”, que “no iba a pasar nada”. Todo sucedió la misma mañana, el resultado es que la mujer se prendió fuego. Tampoco se inició sumario. La mujer del Comedor “Gauchito Gil” denunciaba falta de atención y corrupción con la mercadería.



Volviendo a Valle Viejo, Varela fue hisopado ayer, hoy espera saber si tiene Covid-19 o no. Lo que sucedió es que, tras hablar con la médica, se informó al COE chacarero y se ordenó el procedimiento de rutina que incluye precisamente hisopado y aislamiento. Hay que aclarar que la mujer con su hijo se aislaron en el barrio 16 viviendas. A ella le hicieron llegar dos bolsones. En tanto Varela se aisló en el Barrio Los Bajos, una de las zonas más vulnerables de Valle Viejo, pero, a pesar de ello no le mandaron nada. Este empleado no gana ni 20 mil pesos en comparación con los suculentos y abultados sueldos de los funcionarios susanistas como para que encima se den el lujo de sobrar y bloquear a los vecinos. Según algunos comentarios debajo del posteo de Varela, es una práctica común de Páez, bloquear a los necesitados.