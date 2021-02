Abuelos denuncian desatención de bebé con Covid-19 en el hospital de Niños “Eva Perón”

El nene se llama Gael. Está internado en el Hospital de Niños “Eva Perón” de la capital de Catamarca. El primer hisopado le dio negativo, pero ayer a la 1 de la mañana le dijeron que tiene Covid-19. Los abuelos están desesperados y denuncian desatención porque no se hace presente ningún médico. Gael está con su mamá en un sector de aislamiento. El bebé tiene caído un ojo y está hinchado por eso la preocupación de los familiares. La historia contada por El Aconquija.



Gael tiene 5 meses. Ingresó hace un par de días al Hospital de Niños “Eva Perón” con fiebre y vómito. El primer hisopado le dio negativo pero anoche a la madruga una enfermera le informó a la mamá que el bebé había contraído coronavirus. Sin embargo la madre no pudo ver los análisis aún. Ella reclama la atención de un médico y contención. Los abuelos pueden ir hasta la guardas y dejar cosas pero no tiene acceso a la zona dónde se encuentra el menor.



“No sé qué le pusieron porque tiene el ojo caído y está hinchado”, le dijeron los familiares a El Aconquija preocupados porque la mamá de Gael no tiene información y no sabe lo que pasa con su bebé. Piden que se acerque un médico y que explique. Que se muestren los análisis del hisopado y que se le dé mayor atención al caso para no que no se siga agravando el estado del pequeño.







(noticia en desarrollo)