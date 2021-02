Alberto Fernández: “No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”

Ante el alza de los precios de alimentos el presidente Alberto Fernández fue tajante y advirtió que podría “subir las retenciones o poner cupos”. De esta manera el primer mandatario nacional pidió que entiendan que “no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”. El problema surgió principalmente ante el traslado de los precios internacionales al mercado interno.

“El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta”, expresó Alberto Fernández. Siguiendo esta línea intimo que “no hay mucho más tiempo para que decidan”. Ante toda la situación que se generó el presidente aclaró que no puede permitir que los precios internacionales se trasladen a las góndolas, ya que los argentinos no producen en dólares.

“Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales”, subrayó el presidente. “Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema”, dijo el presidente en una entrevista que fue publicada hoy en Página 12.

Ante todo esto aseguró que “no se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”. Es de público conocimiento que la pandemia del coronavirus ha generado estrago en la economía argentina y mundial, por lo cual en estos momento se han desplegado numerosas acciones para proteger a los consumidores. Pero también, los empresarios no han quedado por fuera de las asistencias del gobierno.

Alberto Fernández sobre los aceiteros y el sector de la carne

Durante la nota se pronunció feliz de que la Argentina pueda exportar, pero dolido de que ante una “oportunidad se genere un problema”. De esta manera comparo la posición con el sector de la carne, el más problemático en este sentido, con los aceiteros. “Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos”.