Funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social retira comida de comedor barrial

Una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social retira todos los días la comida de un comedor barrial. De esta forma, los dirigentes peronistas se garantizan dos cosas. La responsable del comedor que se disponga de insumos por este contacto político que come con ellos y la funcionaria que lleva el almuerzo del comedor no gasta mensualmente y se despreocupa de lo que tiene o no en la heladera. Se trata de la Directora de Adultos Mayores, Betina Pandolfi.

Parece que la responsabilidad en la función pública no le deja tiempo para cocinar así que retira la comida del Comedor “La Moro” situado en el asentamiento Mi Jardín y que maneja la dirigente Fabiana López. Para López es una garantía que la funcionaria se lleve la comida de ahí porque tiene otras posibilidades y ventajas mientras hay comedores en toda la provincia que están cerrados porque no se acredita la plata o no encuentran a nadie que autorice los desembolsos.

Llevar la comida todos los días para todo el grupo familiar es un gran ahorro para Betina Pandolfi pues la mayoría de los catamarqueños gasta la totalidad del sueldo y compromete parte del haber del mes próximo en el supermercado. De esta forma, parte del sueldo como Directora de Adultos mayores le queda limpio. Pandolfi le da de comer a su familia con recursos del Estado que deberían ir exclusivamente a la clase más vulnerable. Betina llegó al Ministerio de Desarrollo Social de la mano de Lucía Corpacci.





Muchos preguntan cómo hacen los funcionarios para progresar si tampoco ganan tanto. Es el aprovechamiento del Estado en todas sus formas. Se llevan o se quedan con todo lo que encuentran, a lo pirata. Llegan con el discurso del pobre para hacerse ricos. Pandolfi andaba en una bicicleta haciéndose la humilde. Como no pudo ser diputada en la última elección, pretendía el cargo de concejal. Raúl Jalil la dejó en Adultos Mayores donde sobra mala gestión.

Son los abusos en el poder, los errores del poder de turno que explican el enojo de la gente con la clase dirigente. No solo les pagamos el sueldo por una tarea realizada mediocremente, también les damos vehículo y combustible, gozan de café gratis en sus oficinas, viáticos si viajan, obra social por si se enferman (avión sanitario si es necesario) y ahora hasta les proporcionamos la comida a diario para todo el grupo familiar. Así está lindo ¿no?