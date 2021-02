Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

Aries, en el amor los astros te deparan que para esta semana una fuerte exposición a discusiones, que podrán evitarse si evitas contestaciones ácidas. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que pases por alto las criticas o comentarios negativos que lleguen a tus oídos. En lo amoroso los taurinos deberán poner foco en los detalles, no es momento para descuidar a la persona que tienes hoy a tu lado. Por otra parte Aries en el trabajo deberá intentar planificar con tiempo todo los pasos que desee dar en esta materia.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis son días en los que no te encontrarás en otros por lo cual no estaría mal que decidas tomar distancia para pensar en ti y en lo que quieres. Cáncer, esta semana deberás abocarte en mantener firme tus decisiones, se presentaran una serie de desafíos en lo amoroso. En el trabajo será una semana dura en la que tendrás que poner el foco en no retrasarte con ninguna entrega. En cuanto a géminis deberás resaltar esta semana, ya que tendrás los ojos de tus superiores encima.

Leo y Virgo

Leo, llegarán nuevas personas tu vida y con ella algunas ilusiones, ten cuidado con esos sentimientos que corren demasiado rápido. En el trabajo el horóscopo destaca que tu dinamismo te ayudará a superar una serie de conflictos que se presentarán hoy. Virgo deberás afrontar una serie de pruebas, prepárate para ello y no te confíes, deberás darlo todo. En cuanto al amor los amores del pasado siempre vuelven a pasarte por tu vida, pero siempre hay que tener en cuenta porque los dejamos en el pasado.

Libra y Escorpio

Libra aveces es bueno tomarte un tiempo para sanar esas heridas que el pasado dejo en ti, por lo cual unos días de soledad no te vendrían nada mal. En el trabajo evita que te afecten los comentarios de otras personas, tómalos para fortalecerte y mejorar. Escorpio deberás recordar que las relaciones son un constante juego entre lo que tú y tu pareja quieren, no dejes tu escencia en ello ni tampoco te pongas tan rígido. En lo laboral, esta semana deberás enfrentarte a algunas discusiones, pero tendrás que dejar tu ego de lado en ellas.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, en lo laboral deberás dar lo mejor de ti y dejar reducir el talento que en algún momento te pudo donde hoy estás parado. Capricornio el horóscopo la calma y la moderación deberán ser los pilares de tu semana, tus sentimientos serán realmente intensos en estos días. En el amor sagitario deberá aprender a reconocer sus errores, de esta manera será muy difícil que pueda crecer en lo profesional. En el trabajo deberás intentar ser menos exigente contigo mismo Capricornio.

Piscis y Acuario

Piscis atento que vendrán oportunidades en el ámbito del trabajo, deberás tomarte un tiempo para tomar una gran decisión. En el amor Géminis es momento de dar vuelta de página, sufriste demasiado en el último tiempo y deberás abrirte a nuevas historias. Piscis, las soluciones no caerán del cielo, en lo amoroso deberás trabajar si realmente quieres estar mejor con esa persona especial. En lo laboral los geminianos deberán dejar de postergar todo aquello que ya podrían haber solucionado, será una semana de mucho trabajo.